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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8228822982308231

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 36
Менше 26,00
8%
3
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
31%
11
27,00-27,50
44%
16
27,50-28,00
11%
4
28,00-28,50
3%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:04

  somilitark написав:
  Realist написав: Ну а далі вже можна і з чистою совістю до 28 сходити.

Про якє сумління ви кажете?
В нас вже позитивний ТОРГБАЛАНС, враховуючи заробітчан, торгівлю послугами(в т.ч. транзит газу) ми повинні були або ще на 25 сходити як мінімум :evil:

Ну, це виключно моя хотілка. Не сприймайте надто близько до серця.
А коливання вгору може бути навіть на Колективному хотінні долара. Його ще ніхто не відміняв. От гляньте я поділився посиланням вище про баланс купівлі продажу валюти населенням у серпні.
Це колективне хотіння виникає або тоді коли всі повірили у тренд або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні. Коли вона у нас з'являється? Правильно у грудні перед новим роком. У нас тут проскакувала регіональна новина, що деяким бюджетникам серпневу зарплату платять грудневими грошима. А що далі будуть робити - не знають. Гроші на субсидії теж закінчились. У нас ніхто не буде зараз вирішувати ці проблеми. Всі тягнуть до останнього коли вже або пан або пропав. А потім закидають всі ці суми гривні (хоча я не знаю де вони її знайдуть) в економіку. От в такі моменти і може відбутись все що завгодно.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:09

  Сибарит написав:
  Realist написав:От цікаво, населення купляло рівномірно на протязі місяця чи левова частка цього перекосу прийшлась на період після 24 серпня?

На графике виден всплеск 25-го, но это, похоже, результат учета операций на выходных.

Дякую за посилання.
Якщо нас читають в НБУ (а колись читали точно), було б чудово зробити кольори на цьому графіку контраснішими.
Виходить що купляли рівномірно на протязі місяця. А об'єми 25-го числа дійсно швидше за все сума всіх операцій за вихідні. Бачите як люди здавали на "погуляти". Один із небагатьох днів коли сальдо позитивне. І ще 30 числа те ж саме. Це матусі готували своїх діток до дня знань і витрачали заначки (напевно :-))
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні

Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:25

Межбанк: почему доллар подешевел и чего ждать завтра

Торги четверга прошли в активном противостоянии курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей. Самые «испуганные» вчерашним ростом курса из покупателей — предпочли не рисковать и закрывали свои операции с утра. Именно их «страхи» позволили продавцам продавать доллар в первый час сессии с определенной игрой «на повышение» и в результате до 11 часов доллар подорожал с 27,04/27,06 до 27,05/27,07 гривен.

Часть из самых «впечатлительных» покупателей уже поглядывали в сторону Нацбанка — не выйдет ли он с интервенцией по продаже доллара. Но регулятор хранил молчание. Но уже после 11 часов ситуация на межбанке начала быстро меняться.

Покупатели стали менее сговорчивы по курсу, самые пугливые уже купили, а продавцам все равно была нужна гривна для финансирования своих текущих затрат. И стало понятно, что предложение превышает спрос. А раз так, то и торговаться покупатели стали все больше и больше. Это привело к развороту тренда на межбанке в сторону укрепления гривны. К 12 часам доллар просел до 27,01/27,03 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 26,97/26,99.

Тут уже занервничали продавцы, так как значительное падение курса доллара явно не входило в их планы. Но их частично «спас» Нацбанк. После 14 часов он вышел с покупкой валюты по курсу до 26,97 гривен и постепенно выкупил свои стандартные $ 5 млн. Главное было даже не то, что он купил этот объем, а то, что он указал рынку свое видение по курсу на сегодня. И это подхлестнуло всех участникам торгов к быстрому закрытию своих сделок без особых сомнений в части дальнейшего курсообразования.

К 15 часам доллар находился на отметке 26,965/26,985 гривен, а к завершению сессии курс окончательно остановился на отметке 26,955/26,975 гривен, то есть ниже психологического порога в 27 гривен.

Завтра «перетягивание курсового каната» продолжится и теперь уже покупатели постараются развить свой сегодняшний успех и сыграть на дальнейшее понижение котировок к цели 26,85−26,90 гривен к концу пятницы. А проверке на прочность подвергнутся нервы крупных продавцов. Ведь сегодня они уже так были настроены на дальнейший рост курса, но столкнулись с достаточно жестким отпором в этом вопросе со стороны основных покупателей.

У кого окажутся крепче нервы — покажет уже первая половина сессии последнего рабочего дня недели.

Главные события 2 сентября на валютном рынке:

Доллар подешевел на 8,5 копеек — с утренних 27,04/27,06 до 26,955/26,975 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил сегодня на межбанк после обеда и простоял с покупкой доллара по цене не выше 26,97 гривен около одного часа. Купил $ 5 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 27,0457 гривен за доллар, а официальный курс на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 гривен за доллар.

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Державний та гарантований державою борг України
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:41

Як вам таке?

🇪🇺 Отчёт: пром. инфляция ЕС по индексу PPI (Июль)

1) Месяц = +2.3% (пред +1.4%)
2) Год = +12.1% (пред +10.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: к слову Европейский ЦБ сообщил, что они готовы удерживать программу QE в рамках мягкой ДКП до конца 2023 - начало 2024 года, с целью миновать ковидные риски.

Якшо так і будуть друкувати, то до 24 року інфлец в ЕС буде 50-80%...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Nomura купил евро и ждет $1,22 в надежде на коалицию Зеленых и СДПГ
Банк привел три сценария динамики евро в зависимости от выборов в Германии
https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... -sdpg.html
orest
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:52

  change_pm написав:
🇪🇺 Отчёт: пром. инфляция ЕС по индексу PPI (Июль)

1) Месяц = +2.3% (пред +1.4%)
2) Год = +12.1% (пред +10.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: к слову Европейский ЦБ сообщил, что они готовы удерживать программу QE в рамках мягкой ДКП до конца 2023 - начало 2024 года, с целью миновать ковидные риски.

Якшо так і будуть друкувати, то до 24 року інфлец в ЕС буде 50-80%...

Вони друкують, а інфляцію "споживаємо" ми всі.
Комоди вгору. Валюти країн, що розвиваються на паузі. Єврик вниз. Але ФРС аж надто далеко його не відпустить. Таке враження, що інфляція в Єврозоні іде із часовим лагом в порівнянні із Штатівською.
Realist
 
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