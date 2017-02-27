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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8229823082318232>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 42
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
29%
12
27,00-27,50
45%
19
27,50-28,00
14%
6
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
2%
1
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:04

  somilitark написав:
  Realist написав: Ну а далі вже можна і з чистою совістю до 28 сходити.

Про якє сумління ви кажете?
В нас вже позитивний ТОРГБАЛАНС, враховуючи заробітчан, торгівлю послугами(в т.ч. транзит газу) ми повинні були або ще на 25 сходити як мінімум :evil:

Ну, це виключно моя хотілка. Не сприймайте надто близько до серця.
А коливання вгору може бути навіть на Колективному хотінні долара. Його ще ніхто не відміняв. От гляньте я поділився посиланням вище про баланс купівлі продажу валюти населенням у серпні.
Це колективне хотіння виникає або тоді коли всі повірили у тренд або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні. Коли вона у нас з'являється? Правильно у грудні перед новим роком. У нас тут проскакувала регіональна новина, що деяким бюджетникам серпневу зарплату платять грудневими грошима. А що далі будуть робити - не знають. Гроші на субсидії теж закінчились. У нас ніхто не буде зараз вирішувати ці проблеми. Всі тягнуть до останнього коли вже або пан або пропав. А потім закидають всі ці суми гривні (хоча я не знаю де вони її знайдуть) в економіку. От в такі моменти і може відбутись все що завгодно.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:09

  Сибарит написав:
  Realist написав:От цікаво, населення купляло рівномірно на протязі місяця чи левова частка цього перекосу прийшлась на період після 24 серпня?

На графике виден всплеск 25-го, но это, похоже, результат учета операций на выходных.

Дякую за посилання.
Якщо нас читають в НБУ (а колись читали точно), було б чудово зробити кольори на цьому графіку контраснішими.
Виходить що купляли рівномірно на протязі місяця. А об'єми 25-го числа дійсно швидше за все сума всіх операцій за вихідні. Бачите як люди здавали на "погуляти". Один із небагатьох днів коли сальдо позитивне. І ще 30 числа те ж саме. Це матусі готували своїх діток до дня знань і витрачали заначки (напевно :-))
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні

Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:25

Межбанк: почему доллар подешевел и чего ждать завтра

Торги четверга прошли в активном противостоянии курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей. Самые «испуганные» вчерашним ростом курса из покупателей — предпочли не рисковать и закрывали свои операции с утра. Именно их «страхи» позволили продавцам продавать доллар в первый час сессии с определенной игрой «на повышение» и в результате до 11 часов доллар подорожал с 27,04/27,06 до 27,05/27,07 гривен.

Часть из самых «впечатлительных» покупателей уже поглядывали в сторону Нацбанка — не выйдет ли он с интервенцией по продаже доллара. Но регулятор хранил молчание. Но уже после 11 часов ситуация на межбанке начала быстро меняться.

Покупатели стали менее сговорчивы по курсу, самые пугливые уже купили, а продавцам все равно была нужна гривна для финансирования своих текущих затрат. И стало понятно, что предложение превышает спрос. А раз так, то и торговаться покупатели стали все больше и больше. Это привело к развороту тренда на межбанке в сторону укрепления гривны. К 12 часам доллар просел до 27,01/27,03 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 26,97/26,99.

Тут уже занервничали продавцы, так как значительное падение курса доллара явно не входило в их планы. Но их частично «спас» Нацбанк. После 14 часов он вышел с покупкой валюты по курсу до 26,97 гривен и постепенно выкупил свои стандартные $ 5 млн. Главное было даже не то, что он купил этот объем, а то, что он указал рынку свое видение по курсу на сегодня. И это подхлестнуло всех участникам торгов к быстрому закрытию своих сделок без особых сомнений в части дальнейшего курсообразования.

К 15 часам доллар находился на отметке 26,965/26,985 гривен, а к завершению сессии курс окончательно остановился на отметке 26,955/26,975 гривен, то есть ниже психологического порога в 27 гривен.

Завтра «перетягивание курсового каната» продолжится и теперь уже покупатели постараются развить свой сегодняшний успех и сыграть на дальнейшее понижение котировок к цели 26,85−26,90 гривен к концу пятницы. А проверке на прочность подвергнутся нервы крупных продавцов. Ведь сегодня они уже так были настроены на дальнейший рост курса, но столкнулись с достаточно жестким отпором в этом вопросе со стороны основных покупателей.

У кого окажутся крепче нервы — покажет уже первая половина сессии последнего рабочего дня недели.

Главные события 2 сентября на валютном рынке:

Доллар подешевел на 8,5 копеек — с утренних 27,04/27,06 до 26,955/26,975 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил сегодня на межбанк после обеда и простоял с покупкой доллара по цене не выше 26,97 гривен около одного часа. Купил $ 5 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 27,0457 гривен за доллар, а официальный курс на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:41

Як вам таке?

🇪🇺 Отчёт: пром. инфляция ЕС по индексу PPI (Июль)

1) Месяц = +2.3% (пред +1.4%)
2) Год = +12.1% (пред +10.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: к слову Европейский ЦБ сообщил, что они готовы удерживать программу QE в рамках мягкой ДКП до конца 2023 - начало 2024 года, с целью миновать ковидные риски.

Якшо так і будуть друкувати, то до 24 року інфлец в ЕС буде 50-80%...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Nomura купил евро и ждет $1,22 в надежде на коалицию Зеленых и СДПГ
Банк привел три сценария динамики евро в зависимости от выборов в Германии
https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... -sdpg.html
orest
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:52

  change_pm написав:
🇪🇺 Отчёт: пром. инфляция ЕС по индексу PPI (Июль)

1) Месяц = +2.3% (пред +1.4%)
2) Год = +12.1% (пред +10.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: к слову Европейский ЦБ сообщил, что они готовы удерживать программу QE в рамках мягкой ДКП до конца 2023 - начало 2024 года, с целью миновать ковидные риски.

Якшо так і будуть друкувати, то до 24 року інфлец в ЕС буде 50-80%...

Вони друкують, а інфляцію "споживаємо" ми всі.
Комоди вгору. Валюти країн, що розвиваються на паузі. Єврик вниз. Але ФРС аж надто далеко його не відпустить. Таке враження, що інфляція в Єврозоні іде із часовим лагом в порівнянні із Штатівською.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:56

  somilitark написав:
  zРадио написав:
Могу попробовать объяснить проблему, которую поднял, другими словами - долгосрочный обменный паритет гривны и доллара будет достигнут тогда, когда вы, Алекс2006, Сомилитарк и др. апологеты дорогой гривны разместят ее (СВОЮ ЛИЧНУЮ) под тот же процент, под который вам будут предлагать разместить доллар. Т.е. без премии за риск

Не можу зрозуміти про що мова.
Зараз наприклад Приват пропонує 7% брутто на рік, чистими буде трохи більше 5.6, і несуть депо і колись розміщенні не забирають.
А доллар взагалі більшості банкам не потрібен, ставками до 1% вони просто кажуть: шукайте їм кращу альтернативу.
Цей дивовижний час вже настав, треба частіше дивитися навкруги :lol:

Довго казали розумні люди, що треба не поширювати державні гарантіі на депозити в валюті, так ось це пророцтво здійснилось, ставки практично нульові, якщо врахувати долларову чи єврову інфляцію, то ставки від'ємні :lol:


Вот не понимаю, зачем люди несут гривню не депо под 7% грязными, если на текущих есть 10% грязными. Впрочем, если гривни уж слишком много и не хочется класть в один банк выше лимита...
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где есть 10%?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:03

  kluychkooleg написав:Вот не понимаю, зачем люди несут гривню не депо под 7% грязными, если на текущих есть 10% грязными. Впрочем, если гривни уж слишком много и не хочется класть в один банк выше лимита...

А по чем вы слили бакс ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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