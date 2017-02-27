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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8229823082318232

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 42
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
29%
12
27,00-27,50
45%
19
27,50-28,00
14%
6
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
2%
1
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:06

Самые стабильные по курсу - это харьковские обменки.
Уже который день 26.95 (27) - 27.05 (27.10).
Не ведутся, как банки, на каждый чих на МБ.
Спокойно косят себе на спреде, не дергаясь.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:07

  kluychkooleg написав:Самые стабильные по курсу - это харьковские обменки. Уже который день 26.05 (27) - 27.05 (27.10). Не ведутся, как банки, на каждлый чих на МБ. Спокойно косят себе на спреде, не дергаясь.

Так вы слили или как ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:35

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Самые стабильные по курсу - это харьковские обменки. Уже который день 26.05 (27) - 27.05 (27.10). Не ведутся, как банки, на каждлый чих на МБ. Спокойно косят себе на спреде, не дергаясь.

Так вы слили или как ?

*Відправлено з Чату


Никак. У меня еще попкорн не закончился.
Занимаюсь своими делами, жду свежую гривню, тогда буду думать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:37

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Вот не понимаю, зачем люди несут гривню не депо под 7% грязными, если на текущих есть 10% грязными. Впрочем, если гривни уж слишком много и не хочется класть в один банк выше лимита...

А по чем вы слили бакс ?

*Відправлено з Чату


Хм, в какой раз? В последний раз покупал как раз по 26.70 после слива по 26.80.
А гривня свежая каждый месяц поступает, ее на текущих и храню.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:38

  kluychkooleg написав:Никак. У меня еще попкорн не закончился. Занимаюсь своими делами, жду свежую гривнюю, тогда буду думать.

Скажите нам когда сольетесь ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:40

  kluychkooleg написав:Хм, в какой раз? В последний раз покупал как раз по 26.70 после слива по 26.80. А гривня свежая каждый месяц поступает, ее на текущих и храню.

От последней затарки баксом

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:42

Так вы на сейчас не в баксе ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:09

Nomura купил евро и ждет $1,22 в надежде на коалиц Зеленых/С

Эксперт рассматривает три сценария для евро:

1)Евро не изменится, если текущие опросы верны и SPD займет первое место с небольшим отрывом, при этом ключевой вопрос для рынков: будет ли лидер партии Олаф Шольц склоняться к формированию правительства с участием Зеленых.
2)EUR поднимется до $1,20 на неожиданном левоцентристском сюрпризе, где и СДПГ, и Зеленые превзойдут текущие опросы на 2,5%, чтобы вместе получить 46% голосов избирателей.
3)Евро упадет до 1,17 доллара в случае поворота немцев вправо, который будет означать возвращение к идее снижения расходов в Германии и воспрепятствует реформе ЕС.

кстати о евро, 19/20 авг евро можно было купить по 31,25/31,3

сегодня по 31,75/31,80 больше 30к гривен на ровном месте
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:25

Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.

Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 вер, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:25

  prodigy написав:Эксперт рассматривает три сценария для евро: 1)Евро не изменится, если текущие опросы верны и SPD займет первое место с небольшим отрывом, при этом ключевой вопрос для рынков: будет ли лидер партии Олаф Шольц склоняться к формированию правительства с участием Зеленых. 2)EUR поднимется до $1,20 на неожиданном левоцентристском сюрпризе, где и СДПГ, и Зеленые превзойдут текущие опросы на 2,5%, чтобы вместе получить 46% голосов избирателей. 3)Евро упадет до 1,17 доллара в случае поворота немцев впр

Кто был в теме то да +30к ; а кто не в теме то -40к...

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