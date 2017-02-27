Самые стабильные по курсу - это харьковские обменки.
Уже который день 26.95 (27) - 27.05 (27.10).
Не ведутся, как банки, на каждый чих на МБ.
Спокойно косят себе на спреде, не дергаясь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:06
Самые стабильные по курсу - это харьковские обменки.
Уже который день 26.95 (27) - 27.05 (27.10).
Не ведутся, как банки, на каждый чих на МБ.
Спокойно косят себе на спреде, не дергаясь.
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:07
Так вы слили или как ?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:35
Никак. У меня еще попкорн не закончился.
Занимаюсь своими делами, жду свежую гривню, тогда буду думать.
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:37
Хм, в какой раз? В последний раз покупал как раз по 26.70 после слива по 26.80.
А гривня свежая каждый месяц поступает, ее на текущих и храню.
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:38
Скажите нам когда сольетесь ...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:40
От последней затарки баксом
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:42
Так вы на сейчас не в баксе ?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:09
Nomura купил евро и ждет $1,22 в надежде на коалиц Зеленых/С
Эксперт рассматривает три сценария для евро:
1)Евро не изменится, если текущие опросы верны и SPD займет первое место с небольшим отрывом, при этом ключевой вопрос для рынков: будет ли лидер партии Олаф Шольц склоняться к формированию правительства с участием Зеленых.
2)EUR поднимется до $1,20 на неожиданном левоцентристском сюрпризе, где и СДПГ, и Зеленые превзойдут текущие опросы на 2,5%, чтобы вместе получить 46% голосов избирателей.
3)Евро упадет до 1,17 доллара в случае поворота немцев вправо, который будет означать возвращение к идее снижения расходов в Германии и воспрепятствует реформе ЕС.
кстати о евро, 19/20 авг евро можно было купить по 31,25/31,3
сегодня по 31,75/31,80 больше 30к гривен на ровном месте
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:25
Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 вер, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:25
Кто был в теме то да +30к ; а кто не в теме то -40к...
*Відправлено з Чату
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