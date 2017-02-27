RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8231823282338234>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 44
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
27%
12
27,00-27,50
48%
21
27,50-28,00
14%
6
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
2%
1
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Банк привел три сценария динамики евро в зависимости от выборов в Германии

Брокер и биржевой аналитик заходят в лифт. Брокер ехидно спрашивает: "Ну хоть теперь то ты скажешь, вверх или вниз?"
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 13397 раз.
 
Профіль
34
18
28
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:44

  sani_2012 написав:Так вы на сейчас не в баксе ?

*Відправлено з Чату


В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч.
Под 10-15% грязными.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:46

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Никак. У меня еще попкорн не закончился. Занимаюсь своими делами, жду свежую гривнюю, тогда буду думать.

Скажите нам когда сольетесь ...

*Відправлено з Чату


Зачем?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:50

  prodigy написав:
кстати о евро, 19/20 авг евро можно было купить по 31,25/31,3

сегодня по 31,75/31,80 больше 30к гривен на ровном месте


Евро - малахольная валюта.
Заработать задним умом, не спорю, можно.
Но когда она продавалалась по 31.17-31.20 (были и такие курсы в онлайн-банкинге) все кричали, что Евро упадет дальше.
Когда-то у меня с ней хорошо получалось, но в последнее время нет. Вот по 29 ее было приятно и дальновидно покупать.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:11

  kluychkooleg написав:В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч. Под 10-15% грязными.

Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:22

  sani_2012 написав:Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?

Да , даже 10% нету на текущие расходы ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:23

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч. Под 10-15% грязными.

Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?

*Відправлено з Чату


Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу.
Сами все, сами.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:24

  kluychkooleg написав:Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.

Избранный шоли ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.

Избранный шоли ?

*Відправлено з Чату

банка на букву фэ
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8433
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 2204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:30

  vitaliian написав:
  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.

Избранный шоли ?

*Відправлено з Чату

банка на букву фэ

Зря потакаете троллю.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8231823282338234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Google Adsense [Bot], Ромасик, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1061 1826792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 21:47
Mirax
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2706, 2707, 2708
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27072 7596987
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 21:33
zsasha111
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7689 6083989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 11:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19851)
02.09.2021 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.