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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:42
orest написав:
Банк привел три сценария динамики евро в зависимости от выборов в Германии
Брокер и биржевой аналитик заходят в лифт. Брокер ехидно спрашивает: "Ну хоть теперь то ты скажешь, вверх или вниз?"
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:44
sani_2012 написав:
Так вы на сейчас не в баксе ?*Відправлено з Чату
В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч.
Под 10-15% грязными.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:46
sani_2012 написав: kluychkooleg написав:
Никак. У меня еще попкорн не закончился. Занимаюсь своими делами, жду свежую гривнюю, тогда буду думать.
Скажите нам когда сольетесь ...*Відправлено з Чату
Зачем?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:50
prodigy написав:
кстати о евро, 19/20 авг евро можно было купить по 31,25/31,3
сегодня по 31,75/31,80 больше 30к гривен на ровном месте
Евро - малахольная валюта.
Заработать задним умом, не спорю, можно.
Но когда она продавалалась по 31.17-31.20 (были и такие курсы в онлайн-банкинге) все кричали, что Евро упадет дальше.
Когда-то у меня с ней хорошо получалось, но в последнее время нет. Вот по 29 ее было приятно и дальновидно покупать.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:11
kluychkooleg написав:
В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч. Под 10-15% грязными.
Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:22
sani_2012 написав:
Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?
Да , даже 10% нету на текущие расходы ...*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:23
sani_2012 написав: kluychkooleg написав:
В баксе-Евро-фунте. В гривне несгораемый резерв на всякие траты - 30 тысяч. Под 10-15% грязными.
Мечты - мечты - мечты ; 15% это где такое есть ?*Відправлено з Чату
Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу.
Сами все, сами.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:24
kluychkooleg написав:
Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.
Избранный шоли ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25
sani_2012 написав: kluychkooleg написав:
Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.
Избранный шоли ?*Відправлено з Чату
банка на букву фэ
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vitaliian
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:30
vitaliian написав: sani_2012 написав: kluychkooleg написав:
Все, кроме вас в курсе. А за попытку троллинга именно вам и не скажу. Сами все, сами.
Избранный шоли ?*Відправлено з Чату
банка на букву фэ
Зря потакаете троллю.
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kluychkooleg
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