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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8231823282338234

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 46
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
26%
12
27,00-27,50
48%
22
27,50-28,00
13%
6
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
2%
1
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:31

  kluychkooleg написав:Зря потакаете троллю.

Я Хейтер ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:50

Гривня ходить паралельно срублю, як і всякі сировинні валюти. А срубль, наразі, міцнішає.
Купуйте, купуйте бакси, експортерам треба задорого злитися за ваш рахунок!
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:02

Як вам таке?

  change_pm написав:
🇪🇺 Отчёт: пром. инфляция ЕС по индексу PPI (Июль)

1) Месяц = +2.3% (пред +1.4%)
2) Год = +12.1% (пред +10.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: к слову Европейский ЦБ сообщил, что они готовы удерживать программу QE в рамках мягкой ДКП до конца 2023 - начало 2024 года, с целью миновать ковидные риски.

Якшо так і будуть друкувати, то до 24 року інфлец в ЕС буде 50-80%...

Ну і нехай, значить крипта виросте.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:26

  Mirax написав:Гривня ходить паралельно срублю, як і всякі сировинні валюти. А срубль, наразі, міцнішає.
Купуйте, купуйте бакси, експортерам треба задорого злитися за ваш рахунок!

да ладно
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21

  Успіх написав:
  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)

Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:27

  zРадио написав: Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период:
1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27;
2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%;
3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет:
а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%;
б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%;
в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%;
г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%;
д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%.
Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют

Я бы не учитывал мутные 90-е с бартерами, невыплатой зарплат, первичным накоплением капитала, азиатами и российским дефолтом. Начал бы с курса 5.
Starikan
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