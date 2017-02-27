Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню... Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! (крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
zРадио написав: Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период: 1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27; 2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%; 3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет: а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%; б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%; в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%; г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%; д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%. Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют
Я бы не учитывал мутные 90-е с бартерами, невыплатой зарплат, первичным накоплением капитала, азиатами и российским дефолтом. Начал бы с курса 5.