zРадио написав:

Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период:1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27;2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%;3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет:а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%;б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%;в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%;г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%;д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%.Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют