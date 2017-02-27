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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 58
Менше 26,00
5%
3
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
21%
12
27,00-27,50
50%
29
27,50-28,00
14%
8
28,00-28,50
5%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:56

  Starikan написав:
  zРадио написав: Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период:
1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27;
2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%;
3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет:
а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%;
б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%;
в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%;
г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%;
д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%.
Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют

Я бы не учитывал мутные 90-е с бартерами, невыплатой зарплат, первичным накоплением капитала, азиатами и российским дефолтом. Начал бы с курса 5.

тоді ще не тре враховувати Майдани, анексію АРК та ЛНР/ДНР і починати зразу з курсу ПА28 (чи ПА32)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол

Сам жду- курс 26,00-26,70, невзирая на то что по 26,71 (26.08.2021) зафиксировался.
Даже если кто-то купил доллар допустим по 27,00-27,80, то считаю глупо ждать 28,00+-для того чтобы зафиксировать прибыль на "копеечных" своих валютных сделках (покупка по 27,00-27,80 допустим была- а ждут 27,80+ для продажи и т.д.), т.к. курс 28+ будет для Всех плохо- потребительские цены сразу же пересчитают снова вверх (не смотря на то, что уже были мы и не раз на 28+- потом вниз-вверх- и снова на 28+). Но при снижении курса доллара-цены вниз не откатываются- а только постоянно при очередном росте доллара- вверх идут (цены).
Короче, Все мы в "одной лодке" - и для Всех нас (даже для тех кто купил когда-то доллар по 28+) нужен Стабильный прогнозированный низкий/не заоблочный курс валюты.
Хай щастить!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:38

26.94

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00

  GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол

Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:08

26.95-26.97/27.05-27.07
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:09

  Striker написав: В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.

300 гривень на місяць, солідний прибуток :lol:
kyk
 
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