zРадио написав: Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период: 1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27; 2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%; 3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет: а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%; б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%; в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%; г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%; д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%. Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют
Я бы не учитывал мутные 90-е с бартерами, невыплатой зарплат, первичным накоплением капитала, азиатами и российским дефолтом. Начал бы с курса 5.
тоді ще не тре враховувати Майдани, анексію АРК та ЛНР/ДНР і починати зразу з курсу ПА28 (чи ПА32)
К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Сам жду- курс 26,00-26,70, невзирая на то что по 26,71 (26.08.2021) зафиксировался. Даже если кто-то купил доллар допустим по 27,00-27,80, то считаю глупо ждать 28,00+-для того чтобы зафиксировать прибыль на "копеечных" своих валютных сделках (покупка по 27,00-27,80 допустим была- а ждут 27,80+ для продажи и т.д.), т.к. курс 28+ будет для Всех плохо- потребительские цены сразу же пересчитают снова вверх (не смотря на то, что уже были мы и не раз на 28+- потом вниз-вверх- и снова на 28+). Но при снижении курса доллара-цены вниз не откатываются- а только постоянно при очередном росте доллара- вверх идут (цены). Короче, Все мы в "одной лодке" - и для Всех нас (даже для тех кто купил когда-то доллар по 28+) нужен Стабильный прогнозированный низкий/не заоблочный курс валюты. Хай щастить!
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
kyk написав:300 гривень на місяць, солідний прибуток
Так вони лежать собі і їсти не просять. На двох картках під 15% по 15к, а під 10% в Укргазбанку і Форварді лежать набагато більші суми. Ще сюди додати кешбеки від банків, з якими ще приблизно 1к і більше за місяць, і плюс відсотки. Уже набігає десь на середню пенсію.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 03 вер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября
Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції. НБУ не має варіантів, як піднімати облікову ставку і можливо навіть на 1%. Хоча якщо подивитись то цей фактор додаткової інфляції теж не є монетарного характеру. Тому все-таки схиляюсь більше до +0,5%
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Если быть более точным, то вниз-вверх-вниз-вверх "в широком понимании" последнее время, но к сожалению не стабильно вниз к 26,60 как было на протяжении большей части времени в августе.
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.