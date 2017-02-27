Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:30

К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол



Сам жду- курс 26,00-26,70, невзирая на то что по 26,71 (26.08.2021) зафиксировался.

Даже если кто-то купил доллар допустим по 27,00-27,80, то считаю глупо ждать 28,00+-для того чтобы зафиксировать прибыль на "копеечных" своих валютных сделках (покупка по 27,00-27,80 допустим была- а ждут 27,80+ для продажи и т.д.), т.к. курс 28+ будет для Всех плохо- потребительские цены сразу же пересчитают снова вверх (не смотря на то, что уже были мы и не раз на 28+- потом вниз-вверх- и снова на 28+). Но при снижении курса доллара-цены вниз не откатываются- а только постоянно при очередном росте доллара- вверх идут (цены).

Короче, Все мы в "одной лодке" - и для Всех нас (даже для тех кто купил когда-то доллар по 28+) нужен Стабильный прогнозированный низкий/не заоблочный курс валюты.

Хай щастить!