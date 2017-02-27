Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.09.2021........................26,9367





МКГ*............7.1157............7.1345...........+0.26%



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку.

В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений.

Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера купил плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах выросли. На это играли все факторы, и все по мелочи. Ничего достойного внимания.



В среду объем МБ уменьшился с 559.9 до 459.9 млн. Обороты чистые. Уменьшение оборотов произошло за счет отсутствия активности банков, им в первый день месяца не до валюты. Клиентские обороты, напротив, выросли, спрос умеренно превысил предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.