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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 60
Менше 26,00
5%
3
26,00-26,50
3%
2
26,50-27,00
20%
12
27,00-27,50
50%
30
27,50-28,00
13%
8
28,00-28,50
5%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

  Realist написав:А що євро? Так і не купили?

Не ризикнув, хоча СЕП тоді відправив на Укргаз.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

ДумайТЕ!©

  Striker написав:Так вони лежать собі і їсти не просять

А мають працювати!
Я б навіть, сказав - гарувати/впахувати на Вас, як тато Карло :mrgreen:
А вони, наче, дурака валяють :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:04

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції.

Лушпиння соняшнику допоможе в цьому випадку.

Оновились дані по експорту зернових.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Перейшли рубіж у 9 млн. т. (на 14% більше ніж минулого року). Ціни більші на 50%.

Є оцінки, що ціна продовольчої пшениці сягне 10000 грн. т.
Принаймні кукуруза (через неврожай в Бразилії) - стабільно 7000 грн. т., тоді ячмінь має бути 8000, а продовольча пшениця - 9000.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.09.2021........................26,9367


МКГ*............7.1157............7.1345...........+0.26%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений.
Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. На это играли все факторы, и все по мелочи. Ничего достойного внимания.

В среду объем МБ уменьшился с 559.9 до 459.9 млн. Обороты чистые. Уменьшение оборотов произошло за счет отсутствия активности банков, им в первый день месяца не до валюты. Клиентские обороты, напротив, выросли, спрос умеренно превысил предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:29

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:34

  Сибарит написав: Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ.

Да, как раз в это время выходил "папа", купил 5-ку в районе 26,93 и ушел.
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