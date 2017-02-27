Не ризикнув, хоча СЕП тоді відправив на Укргаз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
ДумайТЕ!©
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:04
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лушпиння соняшнику допоможе в цьому випадку.
Оновились дані по експорту зернових.
Перейшли рубіж у 9 млн. т. (на 14% більше ніж минулого року). Ціни більші на 50%.
Є оцінки, що ціна продовольчої пшениці сягне 10000 грн. т.
Принаймні кукуруза (через неврожай в Бразилії) - стабільно 7000 грн. т., тоді ячмінь має бути 8000, а продовольча пшениця - 9000.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:17
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.09.2021........................26,9367
МКГ*............7.1157............7.1345...........+0.26%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений.
Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. На это играли все факторы, и все по мелочи. Ничего достойного внимания.
В среду объем МБ уменьшился с 559.9 до 459.9 млн. Обороты чистые. Уменьшение оборотов произошло за счет отсутствия активности банков, им в первый день месяца не до валюты. Клиентские обороты, напротив, выросли, спрос умеренно превысил предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:34
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