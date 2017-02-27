Realist написав:Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку. В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений. Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах выросли. На это играли все факторы, и все по мелочи. Ничего достойного внимания.
В среду объем МБ уменьшился с 559.9 до 459.9 млн. Обороты чистые. Уменьшение оборотов произошло за счет отсутствия активности банков, им в первый день месяца не до валюты. Клиентские обороты, напротив, выросли, спрос умеренно превысил предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 03 вер, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период: 1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27; 2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%; 3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет: а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%; б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%; в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%; г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%; д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%. Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют
Я бы не учитывал мутные 90-е с бартерами, невыплатой зарплат, первичным накоплением капитала, азиатами и российским дефолтом. Начал бы с курса 5.
Не могу сказать, что разделяю саму идею (хотя бы потому что Азиатский кризис, обваливший экономики развивающихся стран, был не последним), но если взять с 2000-го, то среднегодовое удорожание доллара получится 8,2%, что радикально тренд не меняет. Если построить роллинговую модель, то к 2025-му получим курс 37,3, к 2030-му - 55,3 (при 11,5% - 41,7 и 71,9, соответственно)
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Сам жду- курс 26,00-26,70, невзирая на то что по 26,71 (26.08.2021) зафиксировался. Даже если кто-то купил доллар допустим по 27,00-27,80, то считаю глупо ждать 28,00+-для того чтобы зафиксировать прибыль на "копеечных" своих валютных сделках (покупка по 27,00-27,80 допустим была- а ждут 27,80+ для продажи и т.д.), т.к. курс 28+ будет для Всех плохо- потребительские цены сразу же пересчитают снова вверх (не смотря на то, что уже были мы и не раз на 28+- потом вниз-вверх- и снова на 28+). Но при снижении курса доллара-цены вниз не откатываются- а только постоянно при очередном росте доллара- вверх идут (цены). Короче, Все мы в "одной лодке" - и для Всех нас (даже для тех кто купил когда-то доллар по 28+) нужен Стабильный прогнозированный низкий/не заоблочный курс валюты. Хай щастить!
тут многое зависит от того сколько у вас валюты в игре, если пачка и меньше, нет смысла в игре, если от 10 пачек, то возможно