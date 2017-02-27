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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8233823482358236

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 64
Менше 26,00
5%
3
26,00-26,50
3%
2
26,50-27,00
19%
12
27,00-27,50
50%
32
27,50-28,00
16%
10
28,00-28,50
5%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оновили статистику ходу збирання врожаю.
https://minagro.gov.ua/ua/map
Зображення
Ранніх зернових вже 45 млн.т. Загальна оцінка в 84-85 млн. т (з кукурудзою, 39 млн.т. - звіт USDA, 35 млн.т. - 2019)- цілком реальна.
По соняшнику - ще якогось рекорду не видно, але це тільки початок.
Зображення
Стартова врожайність кукурудзи цілком відповідає рекордному 2019 року (61.4 - https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1503792).

Зображення
Це все забезпечує сильну підтримку гривні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Людоньки так що це коїться?
Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію?
Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій?
Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків?
Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку?
Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((

По газу, так ситуація дуже складна, на цей опалювальний сезон газу вистачить, але що буде в слідуючому навіть тяжко прогнозувати, якщо ціна не впаде до 300-350 долларів в Європі, то наступний опалювальний сезон буде напевне найболючишім за всі 30 років незалежності.
Я б зараз створив комісію, де дослідив би можловості переоблаштування котельних на вугілля, чи краще на електрику.
Як би ми не бажали кращого, але уряд і місцеві ради змушені будуть купувати газ по ринковій ціні, якщо ця ціна буде на рівні 20 грн за куб, то всі ви розумієте що і так захмарні ціни треба буде множити ще раз на 2.
Або топити мазутом, що означає значне погіршення екології.
Ну досить про погане і дуже погане. Зараз з відчутною долею гривні у кошику можна собі дозволити потягнутися до файної коштовної цигарки та наплескати у чарку собі гавайського рому. Хто так не зробив я не винний, це таке життя, не у всіх є розум і можливості аналізувати факти і фундамент, а не тупо наслідувати і повторювати зомбування запоребрикових пропагандистів)
МБ трохи більше 26.90 і схоже всі олені вже заспокоїлись, красотіщщщща)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Надо сказать, если Путин не нападет, то средняя зарплата в 1000 долларов уже к 2025 году будет. У Украины очень хорошие и мощные аграрные перспективы. В Египте население за это время еще +10% и так далее по нарастающей, к 2030 году там +25% будет и зерно будут наше за 2 щеки жевать. Почему зерно не может быть второй нефтью? Какие технологии в России или в Саудовской Аравии? Тупо качают нефть и продают с наценкой 90% с этого живут. Голодные рты по миру растут +1 млрд за 10 лет (и именно там где ничего кроме кактусов не растет), жрут все больше и больше - если раньше не доедали, то сейчас потребление опережает рост мирового населения, избыточное потребление хлебо-булочных.
Zebra
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