Оновили статистику ходу збирання врожаю. https://minagro.gov.ua/ua/map Ранніх зернових вже 45 млн.т. Загальна оцінка в 84-85 млн. т (з кукурудзою, 39 млн.т. - звіт USDA, 35 млн.т. - 2019)- цілком реальна. По соняшнику - ще якогось рекорду не видно, але це тільки початок. Стартова врожайність кукурудзи цілком відповідає рекордному 2019 року (61.4 - https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1503792).
Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((
По газу, так ситуація дуже складна, на цей опалювальний сезон газу вистачить, але що буде в слідуючому навіть тяжко прогнозувати, якщо ціна не впаде до 300-350 долларів в Європі, то наступний опалювальний сезон буде напевне найболючишім за всі 30 років незалежності. Я б зараз створив комісію, де дослідив би можловості переоблаштування котельних на вугілля, чи краще на електрику. Як би ми не бажали кращого, але уряд і місцеві ради змушені будуть купувати газ по ринковій ціні, якщо ця ціна буде на рівні 20 грн за куб, то всі ви розумієте що і так захмарні ціни треба буде множити ще раз на 2. Або топити мазутом, що означає значне погіршення екології. Ну досить про погане і дуже погане. Зараз з відчутною долею гривні у кошику можна собі дозволити потягнутися до файної коштовної цигарки та наплескати у чарку собі гавайського рому. Хто так не зробив я не винний, це таке життя, не у всіх є розум і можливості аналізувати факти і фундамент, а не тупо наслідувати і повторювати зомбування запоребрикових пропагандистів) МБ трохи більше 26.90 і схоже всі олені вже заспокоїлись, красотіщщщща)))
Надо сказать, если Путин не нападет, то средняя зарплата в 1000 долларов уже к 2025 году будет. У Украины очень хорошие и мощные аграрные перспективы. В Египте население за это время еще +10% и так далее по нарастающей, к 2030 году там +25% будет и зерно будут наше за 2 щеки жевать. Почему зерно не может быть второй нефтью? Какие технологии в России или в Саудовской Аравии? Тупо качают нефть и продают с наценкой 90% с этого живут. Голодные рты по миру растут +1 млрд за 10 лет (и именно там где ничего кроме кактусов не растет), жрут все больше и больше - если раньше не доедали, то сейчас потребление опережает рост мирового населения, избыточное потребление хлебо-булочных.