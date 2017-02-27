Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:00

Людоньки так що це коїться?

Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію?

Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій?

Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків?

Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку?

Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((



По газу, так ситуація дуже складна, на цей опалювальний сезон газу вистачить, але що буде в слідуючому навіть тяжко прогнозувати, якщо ціна не впаде до 300-350 долларів в Європі, то наступний опалювальний сезон буде напевне найболючишім за всі 30 років незалежності.

Я б зараз створив комісію, де дослідив би можловості переоблаштування котельних на вугілля, чи краще на електрику.

Як би ми не бажали кращого, але уряд і місцеві ради змушені будуть купувати газ по ринковій ціні, якщо ця ціна буде на рівні 20 грн за куб, то всі ви розумієте що і так захмарні ціни треба буде множити ще раз на 2.

Або топити мазутом, що означає значне погіршення екології.

Ну досить про погане і дуже погане. Зараз з відчутною долею гривні у кошику можна собі дозволити потягнутися до файної коштовної цигарки та наплескати у чарку собі гавайського рому. Хто так не зробив я не винний, це таке життя, не у всіх є розум і можливості аналізувати факти і фундамент, а не тупо наслідувати і повторювати зомбування запоребрикових пропагандистів)

МБ трохи більше 26.90 і схоже всі олені вже заспокоїлись, красотіщщщща)))