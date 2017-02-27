Оновили статистику ходу збирання врожаю. https://minagro.gov.ua/ua/map Ранніх зернових вже 45 млн.т. Загальна оцінка в 84-85 млн. т (з кукурудзою, 39 млн.т. - звіт USDA, 35 млн.т. - 2019)- цілком реальна. По соняшнику - ще якогось рекорду не видно, але це тільки початок. Стартова врожайність кукурудзи цілком відповідає рекордному 2019 року (61.4 - https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1503792).
Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((
По газу, так ситуація дуже складна, на цей опалювальний сезон газу вистачить, але що буде в слідуючому навіть тяжко прогнозувати, якщо ціна не впаде до 300-350 долларів в Європі, то наступний опалювальний сезон буде напевне найболючишім за всі 30 років незалежності. Я б зараз створив комісію, де дослідив би можловості переоблаштування котельних на вугілля, чи краще на електрику. Як би ми не бажали кращого, але уряд і місцеві ради змушені будуть купувати газ по ринковій ціні, якщо ця ціна буде на рівні 20 грн за куб, то всі ви розумієте що і так захмарні ціни треба буде множити ще раз на 2. Або топити мазутом, що означає значне погіршення екології. Ну досить про погане і дуже погане. Зараз з відчутною долею гривні у кошику можна собі дозволити потягнутися до файної коштовної цигарки та наплескати у чарку собі гавайського рому. Хто так не зробив я не винний, це таке життя, не у всіх є розум і можливості аналізувати факти і фундамент, а не тупо наслідувати і повторювати зомбування запоребрикових пропагандистів) МБ трохи більше 26.90 і схоже всі олені вже заспокоїлись, красотіщщщща)))
Надо сказать, если Путин не нападет, то средняя зарплата в 1000 долларов уже к 2025 году будет. У Украины очень хорошие и мощные аграрные перспективы. В Египте население за это время еще +10% и так далее по нарастающей, к 2030 году там +25% будет и зерно будут наше за 2 щеки жевать. Почему зерно не может быть второй нефтью? Какие технологии в России или в Саудовской Аравии? Тупо качают нефть и продают с наценкой 90% с этого живут. Голодные рты по миру растут +1 млрд за 10 лет (и именно там где ничего кроме кактусов не растет), жрут все больше и больше - если раньше не доедали, то сейчас потребление опережает рост мирового населения, избыточное потребление хлебо-булочных - видели какие египтянки жирные? Жрут мучное как не всебя, комбайцы наши не успевают молотить, а уже требуют добавки.
somilitark написав:Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((
Хоч я і молодший за вас, проте дозволю собі написати. Не злорадствуйте, бо зараз ви нічим не відрізняєтесь від тих про кого пишете. Швидше за все, експорт настільки важко розстається із валютою (дозує), що навіть потреба у гривні для банальної виплата зарплати зараз має такий ефект на МБ. Прошу звернути увагу на зменшення темпів повернення ПДВ при збільшенні експорту (у грошовому вираженні) Вчора на одному фірмовому СТО бухгалтер сказала, що у них пішло масове блокування податкових на подобі того яке було кілька років тому. Це може бути чисте спів падіння (брудна діяльність СТО), проте я собі десь то відклав в голові. Складається враження, що бюджету та бізнесу бракує гривні. А єдина офіційна можливість її надрукувати - викуп валюти на МБ. Але для того, щоб її викупити, цю валюту потрібно "заганати" на МБ. Звідси висновок, що вам не має чому аж надто тішитись до до 26,5 ми швидше всього не дійдемо. Але і вище 27,5 до кінця осені не повинні би. Моє шанування!
somilitark написав:Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((
А Вы не торопите события. Начало глубокой девальвации возможно будет заложено уже даже сегодня - США опубликуют данные по занятости. А это главный маркер для ФРС в планах сворачивания программы стимулирования. Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается! Разве что еще один "ковид" страшный привалит... А если ФРС начнет пылесосить доллар обратно на свой баланс, то вся пирамида дутых цен на активы рухнет, как карточный домик! Всё будет, как в 2008-2009 годах и в марте-апреле 2020, когда сырье упало ниже плинтуса. Как надули пузырь цен, так его и сдуют... А поскольку гривна является по сути сырьевой валютой, то перспективы её очевидны.
Zebra написав:Надо сказать, если Путин не нападет, то средняя зарплата в 1000 долларов уже к 2025 году будет. У Украины очень хорошие и мощные аграрные перспективы. В Египте население за это время еще +10% и так далее по нарастающей, к 2030 году там +25% будет и зерно будут наше за 2 щеки жевать. Почему зерно не может быть второй нефтью? Какие технологии в России или в Саудовской Аравии? Тупо качают нефть и продают с наценкой 90% с этого живут. Голодные рты по миру растут +1 млрд за 10 лет (и именно там где ничего кроме кактусов не растет), жрут все больше и больше - если раньше не доедали, то сейчас потребление опережает рост мирового населения, избыточное потребление хлебо-булочных - видели какие египтянки жирные? Жрут мучное как не всебя, комбайцы наши не успевают молотить, а уже требуют добавки.
Рекомендос таки загуглити, які технології в СА ))))
Вони себе десь на 90% забезпечують іжою...
Будуть місто майбутнього, декілька курортів на Червоному морі.
Забезпечують себе + продають папір (вторична переробка), вироби з мідних кабелів, виробляють різні пластикові вироби + з алюмінію...
Збирались будувати в Ріяді аерокосмічний концерн...