yuri_m написав:А Вы не торопите события. Начало глубокой девальвации возможно будет заложено уже даже сегодня - США опубликуют данные по занятости. А это главный маркер для ФРС в планах сворачивания программы стимулирования. Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается! Разве что еще один "ковид" страшный привалит... А если ФРС начнет пылесосить доллар обратно на свой баланс, то вся пирамида дутых цен на активы рухнет, как карточный домик! Всё будет, как в 2008-2009 годах и в марте-апреле 2020, когда сырье упало ниже плинтуса. Как надули пузырь цен, так его и сдуют... А поскольку гривна является по сути сырьевой валютой, то перспективы её очевидны.
Поки що значно більше на продовольчі ціни впливають 650 млрд. доларів, розданих МВФ, неврожай в Росії та Бразилії та буревій Іда, який зупинив експорт зерна з півдня США. Яку б ставку США не зробили - зерна на ринку більше не стане. 95% продовольчого зерна в Північній півкулі вже зібрано, а покупці ще не зрозуміли весь дифіцит. Про прогноз 10000 грн на продовольчу пшеницю я вже писав.
somilitark написав:Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?((( По газу, так ситуація дуже складна, на цей опалювальний сезон газу вистачить, але що буде в слідуючому навіть тяжко прогнозувати, якщо
Zebra написав:Надо сказать, если Путин не нападет, то средняя зарплата в 1000 долларов уже к 2025 году будет. У Украины очень хорошие и мощные аграрные перспективы. В Египте население за это время еще +10% и так далее по нарастающей, к 2030 году там +25% будет и зерно будут наше за 2 щеки жевать. Почему зерно не может быть второй нефтью? Какие технологии в России или в Саудовской Аравии? Тупо качают нефть и продают с наценкой 90% с этого живут. Голодные рты по миру растут +1 млрд за 10 лет (и именно там где н
Є підозра шото ненастоящий Зебра:), шось задуже сладко стелить однако Пи.си. для тих хто дружить з головою вже давно стало зрозуміло що ніякого махача небуде,максимум на що пуйло здатен, знову підтягнути орків на кордон неньки ну якби панти наше всьо
yuri_m написав:А Вы не торопите события. Начало глубокой девальвации возможно будет заложено уже даже сегодня - США опубликуют данные по занятости. А это главный маркер для ФРС в планах сворачивания программы стимулирования. Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается! Разве что еще один "ковид" страшный привалит... А если ФРС начнет пылесосить доллар обратно на свой баланс, то вся пирамида дутых цен на активы рухнет, как карточный домик! Всё будет, как в 2008-2009 годах и в марте-апреле 2020, когда сырье упало ниже плинтуса. Как надули пузырь цен, так его и сдуют... А поскольку гривна является по сути сырьевой валютой, то перспективы её очевидны.
Поки що значно більше на продовольчі ціни впливають 650 млрд. доларів, розданих МВФ, неврожай в Росії та Бразилії та буревій Іда, який зупинив експорт зерна з півдня США. Яку б ставку США не зробили - зерна на ринку більше не стане. 95% продовольчого зерна в Північній півкулі вже зібрано, а покупці ще не зрозуміли весь дифіцит. Про прогноз 10000 грн на продовольчу пшеницю я вже писав.
В этом маркетинговом году мировой урожай зерновых и бобовых превысит прошлый, с которого в свою очередь еще и рекордные запасы остались - вы же сами отчет USDA публиковали.
zРадио написав:Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября
Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції. НБУ не має варіантів, як піднімати облікову ставку і можливо навіть на 1%. Хоча якщо подивитись то цей фактор додаткової інфляції теж не є монетарного характеру. Тому все-таки схиляюсь більше до +0,5%
Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...
В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...
- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час, - газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси... - ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса, - ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...
Висновки: - можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%, - можуть бути блекаути і опалення аути, - може бути Майдан... голодно / холодний...
Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...
somilitark написав:Людоньки так що це коїться? Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію? Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій? Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків? Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку? Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((
Хоч я і молодший за вас, проте дозволю собі написати. Не злорадствуйте, бо зараз ви нічим не відрізняєтесь від тих про кого пишете. Швидше за все, експорт настільки важко розстається із валютою (дозує), що навіть потреба у гривні для банальної виплата зарплати зараз має такий ефект на МБ. Прошу звернути увагу на зменшення темпів повернення ПДВ при збільшенні експорту (у грошовому вираженні) Вчора на одному фірмовому СТО бухгалтер сказала, що у них пішло масове блокування податкових на подобі того яке було кілька років тому. Це може бути чисте спів падіння (брудна діяльність СТО), проте я собі десь то відклав в голові. Складається враження, що бюджету та бізнесу бракує гривні. А єдина офіційна можливість її надрукувати - викуп валюти на МБ. Але для того, щоб її викупити, цю валюту потрібно "заганати" на МБ. Звідси висновок, що вам не має чому аж надто тішитись до до 26,5 ми швидше всього не дійдемо. Але і вище 27,5 до кінця осені не повинні би. Моє шанування!
Прошу вибачення, але я не зловтішаюсь. Це всього лише форум, свого роду змагання думок, тому коли 90% форуму зробили не правильно, це для мене звична ситуация, ще пам'ятаю як в універі я міг дозволити собі не погодитись з всією группою(а фактично у нас було дві группи зазвичай разом, а це майже 40 потужних студентів), коли приходив завідувач кафедрою і почали розбирати помилки, то на мене не звертали уваги: з цим все зрозуміло, не чипайте його, він мав отримати диплом на 3-му курсі, бо він нас дратує, постійно як завдасть питання, то ми не розуміємо що йому відповісти. Так що про зловтішання ви точно не праві, йде "робоче" змагання, я маючи також диплом, що дозволяє викладати навіть у вишах, можу вам заявити, що така форма мого спілкування є спонукання і підбадьорювання, свого роду заохочення до навчання, своєрідним стимулом до самовдосконалення, бо розумні студенти зловили б більш досвідчених коллег, або викладачів і запитали: умовний Олександр батькович, де я помилився, що яне врахував, як було правильно вирішити цю задачу, як не повторювати однотипних помилок. А в нас нажаль розуму у пересічного мало в головах, йде умовна дитина по найпростішому шляху, вони вірять пропагандистам і не включають мозок. Дуже легко повірити в солодку брехню, до істини ніхто не хоче докопуватись, краще когось звинуватити в своїх помилках. Якщо людина не вчиться на своїх помилках, то їй не треба лізти де вона не розуміє процессів. Ситуация змінюється, треба до математичної моделі вводити нові змінні, робити алгоритм розвїязання єфективним. А тут всі як барани, якщо буде осіннь, то буде девальвація, значить треба купити валюту, все крапка. Питання вирішено. Тому уважно прошу вас сприймати мої пости, я ще раз наголошую, що НБУ вже декілька років постійно щось вигадує щоб не допустити укріплення гривні. Ще літом він дозволив всім охочим купувати валюту на скільки забажаєш, ще рік назад остаточно зняв правило про примусову конвертацію валютної виручки. Так що зараз завдяки врожаю, залізорудній темі, пророкувати девал може тільки якась заангажована або відома пропагандистами людина. Крапка, дурнів не жалійте, вони з'їдять вас живцем при першій ліпшій нагоді, майте на увазі.
Стосовно повернення ПДВ, в нас багато контор які займаються єкспортом імпортом, просто при єкспорті діє взаємозалік, вони просто не сплачують при ввезенні продукції. Тому сума чистого повернення і не зростає.
Щодо бізнесу, я не знаю де ви працюєте або чим займаєтесь, але в моїй темі дуже загострилась конкуренція, чомусь багато людей, які можуть отримати кредит від держави домазують власними грошима і лізуть в усе підряд. Також в мене на районі в столиці, відкрилось купа піццерій, нові торгівельні точки, умовні ряби на кожному кроці, вода з криниці біля кожного будинку(такі будки), будочок обмін валют добавляється, увесь ліфт заклеєний рекламою якіхось бургерів, стоматологій, нові фірми провайдери інтернету, вікладачі усіляких шкільних уроків, репетитори. За останні роки дуже зросла конкуренція в будь якій сфері, зросли зарплатні персоналу, зросли комунальні послуги, зросли податки, ціни теж на послуги і товари зростають, але не так швидко, от і виходить, що багато бізнесів стали збитковими. Но багато барів чомусь відчули, що вони можуть робити бізнес. Тут нічого дивного, просто факт. Не має гривні бо не має надприбутків і висока конкуренция, умовна галузь генерує 100 000 гривень прибутків, але вони діляться не на 2 фірми як це було 10 років назад, а на 5 чи навіть 10 зараз. Багато хто закривається, але бізнеса зараз багато стало в будь якій сфері, з чим пов'язано, не знаю. Можливло заробітчани поважного віку повертаються і намагаються створити бізнес, бо важко їм стало працювати за кордоном, але зараз час вже не той, ось вони як і наші валютні олені, не розуміють, чому весь час ще 10 років назад умовні кроки вели до надприбутків, а зараз є збитковими. Часи змініються, треба мати це в голові і краще моделювати і складати бізнес плани. В мене наприклад декілька знайомих вийшли з активного бізнесу і насолоджуються життям, так би мовити на пенсії з маленькими дітьми і молоденькими жінками, грають у сім'ї . Сподіваюсь я на всі ваші питання відповів і ви щось корисне з цих відповідей винесете. По курсу. Боковик. Нарешті нічия і ніхто не куди не йде))
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 03 вер, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав: Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!
Ще сьогодні не було казок про тайперінг. Дякую, що нагадали По-перше одразу пригадую ДС, коли він казав, що дуже важко зубну пасту зібрати знову до тубуса, якщо вона вже знаходиться ззовні. Зрозумійте одну річ. США ніколи не злізе з голки друкарського верстата. Дороги назад немає. Це як злодій який вбив наробив багато горя, його змінить тільки могила. Дефіцит бюджета 10% і більше від ВВП, а збирають там приблизно податків 20% від ВВП. Тобто 50% бюджета треба "позичати". Частину цих грошей правдами і обманом позичають, частину банально друкують під вигладом усіляких куе. Не буде вже ніколи такого президента, який скаже "треба жити по власних грошах і доходах". Треба для вашого тайперингу підняти податки, скоротити дефіцит бюджета, а якщо ФРС підніме ставку, то вартість грошей збільшиться, їхньому уряду треба буде ще більше грошей витрачати на обслуговування боргів. Співвідношення држборг до ВВП там вже 120%. Якщо підняти ставку, то автоматично ВВП буде падати, а ось борги стануть ще дорожчими. Вибори в америці раз на 4 роки. Не встиг всістися президент до крісла, як треба вже думати про наступні вибори. Не сподобався виборцям, одразу йдеш гуляти вальсом і твоя партія теж. Як думаєте, якщо почати той тайперінг це сподобається виборцям? Це те саме що зробив наш минулий гетьман, пограбував курсом всіх в 4 рази, а потім дивувався, чому люди не вірять в казочки?((( Так що же раз перечитайте уважно що я написав. Ніколи вже не буде того закручування гайок, просто нема коли, нема умов, дійсно ситуация в тупіку, Америка живе не по власним грошам, це розумів ще Бен Бернанке, але вони гарно розповідають казочки малятам про міцний доллар, бо якщо світ перестане в нього вірити, буде тим економістам ще швидша опа. Дивіться на факти, а не на завивання солодких сирен, не буде в вас проколів ні з гривнею, ні з будь якою валютою