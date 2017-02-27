Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:25

Realist написав: somilitark написав: Людоньки так що це коїться?

Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію?

Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій?

Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків?

Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку?

Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?((( Людоньки так що це коїться?Чому сьогодні вже так тихесенько і майже не чути зрадофілію?Що трапилось? Сезонна девальвація почала давати збій?Всі запаковані по самі томати на рівні 27..27.20 вже знову навіть не відсвічують і соромляться своїх здобутків?Вже точно не має зради в сьогоднішньому міжбанку?Всіх все влаштовує? Мовчазна згода зі сльозима на очах?(((

Хоч я і молодший за вас, проте дозволю собі написати.

Не злорадствуйте, бо зараз ви нічим не відрізняєтесь від тих про кого пишете.

Швидше за все, експорт настільки важко розстається із валютою (дозує), що навіть потреба у гривні для банальної виплата зарплати зараз має такий ефект на МБ.

Прошу звернути увагу на зменшення темпів повернення ПДВ при збільшенні експорту (у грошовому вираженні)

Вчора на одному фірмовому СТО бухгалтер сказала, що у них пішло масове блокування податкових на подобі того яке було кілька років тому. Це може бути чисте спів падіння (брудна діяльність СТО), проте я собі десь то відклав в голові.

Складається враження, що бюджету та бізнесу бракує гривні. А єдина офіційна можливість її надрукувати - викуп валюти на МБ. Але для того, щоб її викупити, цю валюту потрібно "заганати" на МБ.

Звідси висновок, що вам не має чому аж надто тішитись до до 26,5 ми швидше всього не дійдемо. Але і вище 27,5 до кінця осені не повинні би.

Моє шанування! Хоч я і молодший за вас, проте дозволю собі написати.Не злорадствуйте, бо зараз ви нічим не відрізняєтесь від тих про кого пишете.Швидше за все, експорт настільки важко розстається із валютою (дозує), що навіть потреба у гривні для банальної виплата зарплати зараз має такий ефект на МБ.Прошу звернути увагу на зменшення темпів повернення ПДВ при збільшенні експорту (у грошовому вираженні)Вчора на одному фірмовому СТО бухгалтер сказала, що у них пішло масове блокування податкових на подобі того яке було кілька років тому. Це може бути чисте спів падіння (брудна діяльність СТО), проте я собі десь то відклав в голові.Складається враження, що бюджету та бізнесу бракує гривні. А єдина офіційна можливість її надрукувати - викуп валюти на МБ. Але для того, щоб її викупити, цю валюту потрібно "заганати" на МБ.Звідси висновок, що вам не має чому аж надто тішитись до до 26,5 ми швидше всього не дійдемо. Але і вище 27,5 до кінця осені не повинні би.Моє шанування!

Прошу вибачення, але я не зловтішаюсь.Це всього лише форум, свого роду змагання думок, тому коли 90% форуму зробили не правильно, це для мене звична ситуация, ще пам'ятаю як в універі я міг дозволити собі не погодитись з всією группою(а фактично у нас було дві группи зазвичай разом, а це майже 40 потужних студентів), коли приходив завідувач кафедрою і почали розбирати помилки, то на мене не звертали уваги: з цим все зрозуміло, не чипайте його, він мав отримати диплом на 3-му курсі, бо він нас дратує, постійно як завдасть питання, то ми не розуміємо що йому відповісти.Так що про зловтішання ви точно не праві, йде "робоче" змагання, я маючи також диплом, що дозволяє викладати навіть у вишах, можу вам заявити, що така форма мого спілкування є спонукання і підбадьорювання, свого роду заохочення до навчання, своєрідним стимулом до самовдосконалення, бо розумні студенти зловили б більш досвідчених коллег, або викладачів і запитали: умовний Олександр батькович, де я помилився, що яне врахував, як було правильно вирішити цю задачу, як не повторювати однотипних помилок.А в нас нажаль розуму у пересічного мало в головах, йде умовна дитина по найпростішому шляху, вони вірять пропагандистам і не включають мозок. Дуже легко повірити в солодку брехню, до істини ніхто не хоче докопуватись, краще когось звинуватити в своїх помилках.Якщо людина не вчиться на своїх помилках, то їй не треба лізти де вона не розуміє процессів. Ситуация змінюється, треба до математичної моделі вводити нові змінні, робити алгоритм розвїязання єфективним.А тут всі як барани, якщо буде осіннь, то буде девальвація, значить треба купити валюту, все крапка. Питання вирішено.Тому уважно прошу вас сприймати мої пости, я ще раз наголошую, що НБУ вже декілька років постійно щось вигадує щоб не допустити укріплення гривні.Ще літом він дозволив всім охочим купувати валюту на скільки забажаєш, ще рік назад остаточно зняв правило про примусову конвертацію валютної виручки.Так що зараз завдяки врожаю, залізорудній темі, пророкувати девал може тільки якась заангажована або відома пропагандистами людина. Крапка, дурнів не жалійте, вони з'їдять вас живцем при першій ліпшій нагоді, майте на увазі.Стосовно повернення ПДВ, в нас багато контор які займаються єкспортом імпортом, просто при єкспорті діє взаємозалік, вони просто не сплачують при ввезенні продукції. Тому сума чистого повернення і не зростає.Щодо бізнесу, я не знаю де ви працюєте або чим займаєтесь, але в моїй темі дуже загострилась конкуренція, чомусь багато людей, які можуть отримати кредит від держави домазують власними грошима і лізуть в усе підряд.Також в мене на районі в столиці, відкрилось купа піццерій, нові торгівельні точки, умовні ряби на кожному кроці, вода з криниці біля кожного будинку(такі будки), будочок обмін валют добавляється, увесь ліфт заклеєний рекламою якіхось бургерів, стоматологій, нові фірми провайдери інтернету, вікладачі усіляких шкільних уроків, репетитори.За останні роки дуже зросла конкуренція в будь якій сфері, зросли зарплатні персоналу, зросли комунальні послуги, зросли податки, ціни теж на послуги і товари зростають, але не так швидко, от і виходить, що багато бізнесів стали збитковими.Но багато барів чомусь відчули, що вони можуть робити бізнес.Тут нічого дивного, просто факт. Не має гривні бо не має надприбутків і висока конкуренция, умовна галузь генерує 100 000 гривень прибутків, але вони діляться не на 2 фірми як це було 10 років назад, а на 5 чи навіть 10 зараз.Багато хто закривається, але бізнеса зараз багато стало в будь якій сфері, з чим пов'язано, не знаю. Можливло заробітчани поважного віку повертаються і намагаються створити бізнес, бо важко їм стало працювати за кордоном, але зараз час вже не той, ось вони як і наші валютні олені, не розуміють, чому весь час ще 10 років назад умовні кроки вели до надприбутків, а зараз є збитковими. Часи змініються, треба мати це в голові і краще моделювати і складати бізнес плани. В мене наприклад декілька знайомих вийшли з активного бізнесу і насолоджуються життям, так би мовити на пенсії з маленькими дітьми і молоденькими жінками, грають у сім'їСподіваюсь я на всі ваші питання відповів і ви щось корисне з цих відповідей винесете.По курсу. Боковик. Нарешті нічия і ніхто не куди не йде))