Как по мне ветка стала кислотной(( С одной стороны свидетели урожая брызжут слюной, с другой стороны помірковані пессимисты уже не стесняются в выражениях. Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
Кто-то предлагает сливать доллары и фиксировать убыток))) Как??? если прибыль/убыток можно зафиксировать только в твердой валюте?))
Кому-то гривны не хватает в экономике)) Она там есть, ее ровно столько чтобы курс был 27 сейчас а не 33 например)) За неделю оформил лизинг, банк счастлив, я доволен)
Был сегодня на рынке, высокие цены на зерновые подстегивают цены на продовольствие: крупы, мука, хлеб, яйца, мясо и т.д. Вкупе с ростом промышленных цен это раскручивает инфляцию. Как-то сдерживает этот процесс высокая конкуренция практически во всех отраслях, знаю некоторые уже работают в минус, но долго это не может продолжаться, после удаления слабых цены пойдут вверх.
Да и забыл про 25 млрд баксов за урожай, чем гордимся то? Цифра на самом деле смешная, какая нибудь американская корпорация средней руки продает на большую сумму товаров/услуг.
Востаннє редагувалось viy в П'ят 03 вер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................03.09.2021............06.09.2021 дата розрахунку.................02.09.2021.............03.09.2021 Євро....................................32,0067..................31,9684...-0.12% Долар США.........................27,0247..................26,9298...-0.35% После полудня доллар потерял еще две трети копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку. В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений. Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия. После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду опустились на копейку. После обеда продолжили движение вниз и почти за час опустились на 3 копейки. Около 15 движение прекратилось, что для пятницы вероятно означает фактическое окончание сессии.
Этот день в истории: 2020 - 27.6908 (+3) -77 2019 - 25.2969 (+3) +163
2018 - 28.3783 (+13) 2017 - 25.7484 (+5) С точки зрения истории, нынешнее укрепление гривны можно считать аномальным. Традиция роста в начале сентября настолько сильна, что сохранилась даже в 19 году. Похоже, поступления от рекордного экспорта на МБ весьма существенные. Об этом говорят и немалые обороты.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 03 вер, 2021 15:15, всього редагувалось 1 раз.
viy написав:Был сегодня на рынке, высокие цены на зерновые подстегивают цены на продовольствие: крупы, мука, хлеб, яйца, мясо и т.д. Вкупе с ростом промышленных цен это раскручивает инфляцию. Как-то сдерживает этот процесс высокая конкуренция практически во всех отраслях, знаю некоторые уже работают в минус, но долго это не может продолжаться, после удаления слабых цены пойдут вверх.
Правильно мыслите, сейчас идет процесс вытеснения демпингующих. Следующий этап стремительный взлет цен - просто вертикальной зеленой свечей вверх. нефть по 150 уже в следующем году. Золото 2500. К 2025 печатные станки вообще останавливать никто по ходу не собирается.
viy написав:Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).
somilitark написав:Часи змініються, треба мати це в голові і краще моделювати і складати бізнес плани. В мене наприклад декілька знайомих вийшли з активного бізнесу і насолоджуються життям, так би мовити на пенсії з маленькими дітьми і молоденькими жінками, грають у сім'ї .
Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю? То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу?
Успіх написав:Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю?
вас испортил ютуб, а как раньше люди жили от зарплаты и до зарплаты, например в советское время? и ничё наслаждались жизнью. У меня за всё детство был один скейт и один велик. Ни мяча толкового, ни гитары, ни тем более компьютера не было. У кого то был старый кожаный мяч, пару гитар на весь двор, и ещё у одного человека комп. Так и жили, делились можно сказать всем. Даже наушники друг другу одалживали. А сейчас каждый себе дворец хочет и чтоб прислуга была.
viy написав:Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).
Теж це помітив Можливо, ті що сиділи тут - чкурнули на заробітки за кордон? Але ж і там є інет))) Навіть, якщо важко/щоденно працюють, то могли б хоч 1 раз на тиждень зайти... Дивно все це...
То де ж пропали люди?
Таке враження, що лише тут/на форумі вдарила демографія найбільше - бо на вулиці, як були затори з автівок, так ще й збільшились
Успіх написав:Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю?
вас испортил ютуб, а как раньше люди жили от зарплаты и до зарплаты, например в советское время? и ничё наслаждались жизнью. У меня за всё детство был один скейт и один велик. Ни мяча толкового, ни гитары, ни тем более компьютера не было. У кого то был старый кожаный мяч, пару гитар на весь двор, и ещё у одного человека комп. Так и жили, делились можно сказать всем. Даже наушники друг другу одалживали. А сейчас каждый себе дворец хочет и чтоб прислуга была.
Так то воно так.... та трохи не так))) От вони зараз повиходили на пенсію і що? Далі "кайфують"? Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?!