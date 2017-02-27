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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8236823782388239>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 69
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
13
27,00-27,50
51%
35
27,50-28,00
14%
10
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:08

Как по мне ветка стала кислотной(( С одной стороны свидетели урожая брызжут слюной, с другой стороны помірковані пессимисты уже не стесняются в выражениях. Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.

Кто-то предлагает сливать доллары и фиксировать убыток))) Как??? если прибыль/убыток можно зафиксировать только в твердой валюте?))

Кому-то гривны не хватает в экономике)) Она там есть, ее ровно столько чтобы курс был 27 сейчас а не 33 например)) За неделю оформил лизинг, банк счастлив, я доволен)

Был сегодня на рынке, высокие цены на зерновые подстегивают цены на продовольствие: крупы, мука, хлеб, яйца, мясо и т.д. Вкупе с ростом промышленных цен это раскручивает инфляцию. Как-то сдерживает этот процесс высокая конкуренция практически во всех отраслях, знаю некоторые уже работают в минус, но долго это не может продолжаться, после удаления слабых цены пойдут вверх.

Да и забыл про 25 млрд баксов за урожай, чем гордимся то? Цифра на самом деле смешная, какая нибудь американская корпорация средней руки продает на большую сумму товаров/услуг.
Востаннє редагувалось viy в П'ят 03 вер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................03.09.2021............06.09.2021
дата розрахунку.................02.09.2021.............03.09.2021
Євро....................................32,0067..................31,9684...-0.12%
Долар США.........................27,0247..................26,9298...-0.35%
После полудня доллар потерял еще две трети копейки.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений.
Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду опустились на копейку. После обеда продолжили движение вниз и почти за час опустились на 3 копейки. Около 15 движение прекратилось, что для пятницы вероятно означает фактическое окончание сессии.

Этот день в истории:
2020 - 27.6908 (+3) -77
2019 - 25.2969 (+3) +163

2018 - 28.3783 (+13)
2017 - 25.7484 (+5)
С точки зрения истории, нынешнее укрепление гривны можно считать аномальным. Традиция роста в начале сентября настолько сильна, что сохранилась даже в 19 году. Похоже, поступления от рекордного экспорта на МБ весьма существенные. Об этом говорят и немалые обороты.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 03 вер, 2021 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:13

  viy написав:Был сегодня на рынке, высокие цены на зерновые подстегивают цены на продовольствие: крупы, мука, хлеб, яйца, мясо и т.д. Вкупе с ростом промышленных цен это раскручивает инфляцию. Как-то сдерживает этот процесс высокая конкуренция практически во всех отраслях, знаю некоторые уже работают в минус, но долго это не может продолжаться, после удаления слабых цены пойдут вверх.

Правильно мыслите, сейчас идет процесс вытеснения демпингующих. Следующий этап стремительный взлет цен - просто вертикальной зеленой свечей вверх. нефть по 150 уже в следующем году. Золото 2500. К 2025 печатные станки вообще останавливать никто по ходу не собирается.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:21

Многие думают , что ера дешевых денег скоро закончится, НО похоже что ера дешевых денег только начинается
и ЗП учителя в Украине скоро, вполне может быть, обещанные 4000евро.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:29

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  somilitark написав:Часи змініються, треба мати це в голові і краще моделювати і складати бізнес плани. В мене наприклад декілька знайомих вийшли з активного бізнесу і насолоджуються життям, так би мовити на пенсії з маленькими дітьми і молоденькими жінками, грають у сім'ї .

Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю?
То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю?
вас испортил ютуб, а как раньше люди жили от зарплаты и до зарплаты, например в советское время? и ничё наслаждались жизнью. У меня за всё детство был один скейт и один велик. Ни мяча толкового, ни гитары, ни тем более компьютера не было. У кого то был старый кожаный мяч, пару гитар на весь двор, и ещё у одного человека комп. Так и жили, делились можно сказать всем. Даже наушники друг другу одалживали. А сейчас каждый себе дворец хочет и чтоб прислуга была.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:40

  vitaliian написав:
  viy написав:Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).

Теж це помітив :roll:
Можливо, ті що сиділи тут - чкурнули на заробітки за кордон? Але ж і там є інет)))
Навіть, якщо важко/щоденно працюють, то могли б хоч 1 раз на тиждень зайти...
Дивно все це...

То де ж пропали люди?

Таке враження, що лише тут/на форумі вдарила демографія найбільше :mrgreen: - бо на вулиці, як були затори з автівок, так ще й збільшились :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41

  Успіх написав:То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу? ;)

Витрачають, на себе і молоді родини, ви не уважно читали, в 50-ть років стають батьками, і жінки не в 3 рази молодші, але дуже близенько.
Ви собі таке собі дозволите в 50-ть років?
Не думаю(с). :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:44

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Так щоб насолоджуватись життям, треба кудись прилаштувати кошти, щоб вони щось генерували, щоб мати ЗА ЩО сидіти дома/проводити час з сім'єю?
вас испортил ютуб, а как раньше люди жили от зарплаты и до зарплаты, например в советское время? и ничё наслаждались жизнью. У меня за всё детство был один скейт и один велик. Ни мяча толкового, ни гитары, ни тем более компьютера не было. У кого то был старый кожаный мяч, пару гитар на весь двор, и ещё у одного человека комп. Так и жили, делились можно сказать всем. Даже наушники друг другу одалживали. А сейчас каждый себе дворец хочет и чтоб прислуга была.

Так то воно так.... та трохи не так)))
От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?! :mrgreen:
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