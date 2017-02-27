Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:12

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................03.09.2021............06.09.2021

дата розрахунку.................02.09.2021.............03.09.2021

Євро....................................32,0067..................31,9684...-0.12%

Долар США.........................27,0247..................26,9298...-0.35%

После полудня доллар потерял еще две трети копейки.



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки и только после этого приступили к утреннему кофе. Испив кофе, опустились на 2.5 копейки, потом на полкопейки отскочили и взяли короткую паузу. Не исключено, что временный отскок был связан с плановой закупкой НБУ. После 11-30 снова пошли вниз, но уже значительно медленнее. За полчаса опустились на копейку.

В мире доллар вчера вечером снова упал, а теперь отдыхает, не совершая резких движений.

Справочный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350, что на 3.5 копейки ниже открытия.

После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду опустились на копейку. После обеда продолжили движение вниз и почти за час опустились на 3 копейки. Около 15 движение прекратилось, что для пятницы вероятно означает фактическое окончание сессии.



Этот день в истории:

2020 - 27.6908 (+3) -77

2019 - 25.2969 (+3) +163



2018 - 28.3783 (+13)

2017 - 25.7484 (+5)

С точки зрения истории, нынешнее укрепление гривны можно считать аномальным. Традиция роста в начале сентября настолько сильна, что сохранилась даже в 19 году. Похоже, поступления от рекордного экспорта на МБ весьма существенные. Об этом говорят и немалые обороты.