RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8237823882398240>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 69
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
13
27,00-27,50
51%
35
27,50-28,00
14%
10
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:47

  yuri_m написав:А Вы не торопите события. Начало глубокой девальвации возможно будет заложено уже даже сегодня - США опубликуют данные по занятости. А это главный маркер для ФРС в планах сворачивания программы стимулирования. Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!

Бюро статистики опубликовало данные по занятости в США.
Огромное разочарование по созданию рабочих мест.
Даже хуже самых мрачных прогнозов.
Всего 235К новых рабочих мест, вместо ожидаемых 750K.
Банк Morgan Stanley сокращает свой прогноз по ВВП США в третьем квартале
до чуть более 2%.

Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
RTC12
 
Повідомлень: 504
З нами з: 09.05.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:52

За крок до перевороту думок!©

  somilitark написав:
  Успіх написав:То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу? ;)

Витрачають, на себе і молоді родини, ви не уважно читали, в 50-ть років стають батьками, і жінки не в 3 рази молодші, але дуже близенько.
Ви собі таке собі дозволите в 50-ть років?
Не думаю(с). :mrgreen:

А я думаЮ!© :mrgreen:
Ну, розлучатись з своєю дружиною - не планую)) щоб женитись на молодшій)), але в 50р. планую вже жити на 90-95% в своє задоволення! :D
Але, я старають швидше вийти на цей рівень, так як думаю і дію!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:53

  viy написав:Как по мне ветка стала кислотной


Я вважаю, що дуже благодна риса справжнього чоловіка це можливість визнавати власні помилки, сказати привселюдно "так я був не правий".
Що ви хочете від форуму, він наче і співав як ви бажали, зРадіо малював дуже страшні часи як завжди.
Що тут поганого? Все було як ви вимагали.
Що не так?
Коли вам казали що багато валюти і курс не буде зростати, ви ці аргументии зневажали і говорили: не знаю як, але релігія будетількидороще не дає думати інакше, осінь прийде девальвацію принесе.

На табло світять зараз не ті речі які ви бажали? Або приймайте реальність, або живіть у власних мріях.
Так це життя. Воно не йде по рельсам які вимагає 73% валютних воротил, воно трохи інакше.
Пора дорослішати, або життя ще буде довго бити по самолюбству :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 30.12.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:56

  RTC12 написав:
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...

Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.

Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 30.12.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:59

  vitaliian написав:
  viy написав:Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).

Я на форуме набегами с осени 2008 года, была даже старая учетка с таким же ником и 2-3 сообщениями. Но впервые мне неприятно сюда заходить. В 19 в это же время была секта свидетелей по 20 , но такой неприязни в общении не было, имхо.
viy
 
Повідомлень: 111
З нами з: 13.08.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще раз респект Сомику за українську мову!
Так тримати!👍🤗
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:11

  change_pm написав:
  Realist написав:
  zРадио написав:Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.

Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября

Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції. НБУ не має варіантів, як піднімати облікову ставку і можливо навіть на 1%. Хоча якщо подивитись то цей фактор додаткової інфляції теж не є монетарного характеру. Тому все-таки схиляюсь більше до +0,5%

Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...

В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...

- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час,
- газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси...
- ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса,
- ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...

Висновки:
- можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%,
- можуть бути блекаути і опалення аути,
- може бути Майдан... голодно / холодний...

Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...

Матриця - перезавантаження.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25847
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:15

Результаты интервенций за неделю

Прошедшая неделя 30.08.-03.09.2021 порадовала нас интервенциями в обе стороны. Это всего четвертый раз с начала года.
НБУ купил $159 млн, из них:
- выбором лучшей цены - 15;
- по единому курсу - 144.
Продал $7 млн, все по единому курсу.

По дням:
- понедельник - покупка - 149;
- вторник - 0;
- среда - продажа - 7;
- четверг - покупка - 5;
- пятница - покупка - 5.

Чистая покупка с начала года составила $1343.1 млн.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 13413 раз.
 
Профіль
34
18
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:16

  somilitark написав:
  yuri_m написав: Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!

Ще сьогодні не було казок про тайперінг.
Дякую, що нагадали :lol:
По-перше одразу пригадую ДС, коли він казав, що дуже важко зубну пасту зібрати знову до тубуса, якщо вона вже знаходиться ззовні.
Зрозумійте одну річ. США ніколи не злізе з голки друкарського верстата.
Дороги назад немає. Це як злодій який вбив наробив багато горя, його змінить тільки могила.
Дефіцит бюджета 10% і більше від ВВП, а збирають там приблизно податків 20% від ВВП.
Тобто 50% бюджета треба "позичати". Частину цих грошей правдами і обманом позичають, частину банально друкують під вигладом усіляких куе.
Не буде вже ніколи такого президента, який скаже "треба жити по власних грошах і доходах".
Треба для вашого тайперингу підняти податки, скоротити дефіцит бюджета, а якщо ФРС підніме ставку, то вартість грошей збільшиться, їхньому уряду треба буде ще більше грошей витрачати на обслуговування боргів.
Співвідношення држборг до ВВП там вже 120%.
Якщо підняти ставку, то автоматично ВВП буде падати, а ось борги стануть ще дорожчими.
Вибори в америці раз на 4 роки. Не встиг всістися президент до крісла, як треба вже думати про наступні вибори. Не сподобався виборцям, одразу йдеш гуляти вальсом і твоя партія теж.
Як думаєте, якщо почати той тайперінг це сподобається виборцям?
Це те саме що зробив наш минулий гетьман, пограбував курсом всіх в 4 рази, а потім дивувався, чому люди не вірять в казочки?(((
Так що же раз перечитайте уважно що я написав. Ніколи вже не буде того закручування гайок, просто нема коли, нема умов, дійсно ситуация в тупіку, Америка живе не по власним грошам, це розумів ще Бен Бернанке, але вони гарно розповідають казочки малятам про міцний доллар, бо якщо світ перестане в нього вірити, буде тим економістам ще швидша опа.
Дивіться на факти, а не на завивання солодких сирен, не буде в вас проколів ні з гривнею, ні з будь якою валютою :lol:

але пасту з тубуса можна не вичавлювати, а вичавлена засохне, і так буде і долярами від ФЕДі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25847
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:27

  RTC12 написав:Бюро статистики опубликовало данные по занятости в США.
Огромное разочарование по созданию рабочих мест.
Даже хуже самых мрачных прогнозов.
Всего 235К новых рабочих мест, вместо ожидаемых 750K.
Банк Morgan Stanley сокращает свой прогноз по ВВП США в третьем квартале
до чуть более 2%.

Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...


Вот, что значит overpromise :!: Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал

PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2456 раз.
Подякували: 5395 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 8237823882398240>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, viy, zРадио і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2706, 2707, 2708
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27078 7704415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 16:27
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1064 1846210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:10
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7692 6149579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 07:59
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2171)
03.09.2021 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.