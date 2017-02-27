somilitark написав:

yuri_m написав: Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается! Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!

Ще сьогодні не було казок про тайперінг.Дякую, що нагадалиПо-перше одразу пригадую ДС, коли він казав, що дуже важко зубну пасту зібрати знову до тубуса, якщо вона вже знаходиться ззовні.Зрозумійте одну річ. США ніколи не злізе з голки друкарського верстата.Дороги назад немає. Це як злодій який вбив наробив багато горя, його змінить тільки могила.Дефіцит бюджета 10% і більше від ВВП, а збирають там приблизно податків 20% від ВВП.Тобто 50% бюджета треба "позичати". Частину цих грошей правдами і обманом позичають, частину банально друкують під вигладом усіляких куе.Не буде вже ніколи такого президента, який скаже "треба жити по власних грошах і доходах".Треба для вашого тайперингу підняти податки, скоротити дефіцит бюджета, а якщо ФРС підніме ставку, то вартість грошей збільшиться, їхньому уряду треба буде ще більше грошей витрачати на обслуговування боргів.Співвідношення држборг до ВВП там вже 120%.Якщо підняти ставку, то автоматично ВВП буде падати, а ось борги стануть ще дорожчими.Вибори в америці раз на 4 роки. Не встиг всістися президент до крісла, як треба вже думати про наступні вибори. Не сподобався виборцям, одразу йдеш гуляти вальсом і твоя партія теж.Як думаєте, якщо почати той тайперінг це сподобається виборцям?Це те саме що зробив наш минулий гетьман, пограбував курсом всіх в 4 рази, а потім дивувався, чому люди не вірять в казочки?(((Так що же раз перечитайте уважно що я написав. Ніколи вже не буде того закручування гайок, просто нема коли, нема умов, дійсно ситуация в тупіку, Америка живе не по власним грошам, це розумів ще Бен Бернанке, але вони гарно розповідають казочки малятам про міцний доллар, бо якщо світ перестане в нього вірити, буде тим економістам ще швидша опа.Дивіться на факти, а не на завивання солодких сирен, не буде в вас проколів ні з гривнею, ні з будь якою валютою