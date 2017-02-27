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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:47
yuri_m написав:
А Вы не торопите события. Начало глубокой девальвации возможно будет заложено уже даже сегодня - США опубликуют данные по занятости. А это главный маркер для ФРС в планах сворачивания программы стимулирования. Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!
Бюро статистики опубликовало данные по занятости в США.
Огромное разочарование по созданию рабочих мест.
Даже хуже самых мрачных прогнозов.
Всего 235К новых рабочих мест, вместо ожидаемых 750K.
Банк Morgan Stanley сокращает свой прогноз по ВВП США в третьем квартале
до чуть более 2%.
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:52
somilitark написав: Успіх написав:
То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу?
Витрачають, на себе і молоді родини, ви не уважно читали, в 50-ть років стають батьками, і жінки не в 3 рази молодші, але дуже близенько.Ви собі таке собі дозволите в 50-ть років?
Не думаю(с).
А я думаЮ!©
Ну, розлучатись з своєю дружиною - не планую)) щоб женитись на молодшій)), але в 50р. планую вже жити на 90-95% в своє задоволення!
Але, я старають швидше вийти на цей рівень, так як думаю і дію!©
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:53
viy написав:
Как по мне ветка стала кислотной
Я вважаю, що дуже благодна риса справжнього чоловіка це можливість визнавати власні помилки, сказати привселюдно "так я був не правий".
Що ви хочете від форуму, він наче і співав як ви бажали, зРадіо малював дуже страшні часи як завжди.
Що тут поганого? Все було як ви вимагали.
Що не так?
Коли вам казали що багато валюти і курс не буде зростати, ви ці аргументии зневажали і говорили: не знаю як, але релігія будетількидороще не дає думати інакше, осінь прийде девальвацію принесе.
На табло світять зараз не ті речі які ви бажали? Або приймайте реальність, або живіть у власних мріях.
Так це життя. Воно не йде по рельсам які вимагає 73% валютних воротил, воно трохи інакше.
Пора дорослішати, або життя ще буде довго бити по самолюбству
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:56
RTC12 написав:
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.
Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:59
vitaliian написав: viy написав:
Крохи полезной информации тонут в плевках и взаимных обвинениях.
кстати нет, 2 года назад плевков было в 10 раз больше, но и народу было побольше, то ли интернет людям обрезали, то ли работают 24/7 но людей стало меньше, а вместе с ними и полезной инфы (которая сама себя не разместит).
Я на форуме набегами с осени 2008 года, была даже старая учетка с таким же ником и 2-3 сообщениями. Но впервые мне неприятно сюда заходить. В 19 в это же время была секта свидетелей по 20 , но такой неприязни в общении не было, имхо.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:00
Ще раз респект Сомику за українську мову!
Так тримати!👍🤗
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:11
change_pm написав: Realist написав: zРадио написав:Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты
.
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября
Кажуть (слухи) що вже з'являються прецеденти, де постачальники готові платити неустойку по договорах, щоб не постачати газ законтрактований по ціні нижче 12-14 грн/м3. Цукровикам зараз непозаздриш. Була надія на шикарний сезон, а газ з'їсть всі їхні прибутки. Як би там не було, але такі ціни на газ додадуть свою лепту до і так вже великої інфляції. НБУ не має варіантів, як піднімати облікову ставку і можливо навіть на 1%. Хоча якщо подивитись то цей фактор додаткової інфляції теж не є монетарного характеру. Тому все-таки схиляюсь більше до +0,5%
Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...
В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...
- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час,
- газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси...
- ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса,
- ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...
Висновки:
- можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%,
- можуть бути блекаути і опалення аути,
- може бути Майдан... голодно / холодний...
Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...
Матриця - перезавантаження.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:15
Прошедшая неделя 30.08.-03.09.2021 порадовала нас интервенциями в обе стороны. Это всего четвертый раз с начала года.
НБУ купил $159 млн, из них:
- выбором лучшей цены - 15;
- по единому курсу - 144.
Продал $7 млн, все по единому курсу.
По дням:
- понедельник - покупка - 149;
- вторник - 0;
- среда - продажа - 7;
- четверг - покупка - 5;
- пятница - покупка - 5.
Чистая покупка с начала года составила $1343.1 млн.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:16
somilitark написав: yuri_m написав:
Разница только в том, что начнут её сворачивать в сентябре-октябре этого года или январе 2022. Но что начнут - это даже не обсуждается!
Ще сьогодні не було казок про тайперінг.
Дякую, що нагадали
По-перше одразу пригадую ДС, коли він казав, що дуже важко зубну пасту зібрати знову до тубуса, якщо вона вже знаходиться ззовні.
Зрозумійте одну річ. США ніколи не злізе з голки друкарського верстата.
Дороги назад немає. Це як злодій який вбив наробив багато горя, його змінить тільки могила.
Дефіцит бюджета 10% і більше від ВВП, а збирають там приблизно податків 20% від ВВП.
Тобто 50% бюджета треба "позичати". Частину цих грошей правдами і обманом позичають, частину банально друкують під вигладом усіляких куе.
Не буде вже ніколи такого президента, який скаже "треба жити по власних грошах і доходах".
Треба для вашого тайперингу підняти податки, скоротити дефіцит бюджета, а якщо ФРС підніме ставку, то вартість грошей збільшиться, їхньому уряду треба буде ще більше грошей витрачати на обслуговування боргів.
Співвідношення држборг до ВВП там вже 120%.
Якщо підняти ставку, то автоматично ВВП буде падати, а ось борги стануть ще дорожчими.
Вибори в америці раз на 4 роки. Не встиг всістися президент до крісла, як треба вже думати про наступні вибори. Не сподобався виборцям, одразу йдеш гуляти вальсом і твоя партія теж.
Як думаєте, якщо почати той тайперінг це сподобається виборцям?
Це те саме що зробив наш минулий гетьман, пограбував курсом всіх в 4 рази, а потім дивувався, чому люди не вірять в казочки?(((
Так що же раз перечитайте уважно що я написав. Ніколи вже не буде того закручування гайок, просто нема коли, нема умов, дійсно ситуация в тупіку, Америка живе не по власним грошам, це розумів ще Бен Бернанке, але вони гарно розповідають казочки малятам про міцний доллар, бо якщо світ перестане в нього вірити, буде тим економістам ще швидша опа.
Дивіться на факти, а не на завивання солодких сирен, не буде в вас проколів ні з гривнею, ні з будь якою валютою
але пасту з тубуса можна не вичавлювати, а вичавлена засохне, і так буде і долярами від ФЕДі.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:27
RTC12 написав:
Бюро статистики опубликовало данные по занятости в США.
Огромное разочарование по созданию рабочих мест.
Даже хуже самых мрачных прогнозов.
Всего 235К новых рабочих мест, вместо ожидаемых 750K.
Банк Morgan Stanley сокращает свой прогноз по ВВП США в третьем квартале
до чуть более 2%.
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
Вот, что значит overpromise
Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал
PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета
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