Я вважаю, що дуже благодна риса справжнього чоловіка це можливість визнавати власні помилки, сказати привселюдно "так я був не правий". Що ви хочете від форуму, він наче і співав як ви бажали, зРадіо малював дуже страшні часи як завжди. Що тут поганого? Все було як ви вимагали. Що не так? Коли вам казали що багато валюти і курс не буде зростати, ви ці аргументии зневажали і говорили: не знаю як, але релігія будетількидороще не дає думати інакше, осінь прийде девальвацію принесе.
На табло світять зараз не ті речі які ви бажали? Або приймайте реальність, або живіть у власних мріях. Так це життя. Воно не йде по рельсам які вимагає 73% валютних воротил, воно трохи інакше. Пора дорослішати, або життя ще буде довго бити по самолюбству
Ну по перше, я бачу зростання від дна, по друге ще не "осінь" По трете, я не бачив коли вибачався справжний чоловік який нагоняв зраду минулого року;)
Ну і якщо ви зовсім не розумієтє, то поясню, я гривнепатріот, я мрію щоб гривня була стабільною в рамках коридора. Щоб на нас ніхто не нападав. Щоб не боліла голова як зберегти свої кошти. В мене завжди є доля активів в гривні, а на весну 2019 я був на 80% в гривні. Але може нажаль, но я не в розових окулярах, і я бачу проблеми, і маю диверсифікувати ризики.
RTC12 написав: Сокращение стимулов опять под угрозой. Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.
Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?
На даний момент долар падає не тільки по відношенню до євро чи стерлінга, а практично до всього живого, і навіть до мертвого (золото, срібло, мідь ...) Сьогодні ринок на емоціях, а що завтра буде, поживемо - побачимо ...
RTC12 написав: Сокращение стимулов опять под угрозой. Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...
Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.
Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?
На даний момент долар падає не тільки по відношенню до євро чи стерлінга, а практично до всього живого, і навіть до мертвого (золото, срібло, мідь ...) Сьогодні ринок на емоціях, а що завтра буде, поживемо - побачимо ...
США отдалживает ежегодно эквивалент 300 млн автомобилей, или на каждого американца по 1 автомобилю. Беспрецедентная благодать, а все потому, что по доллару практически не было инфляции. Уже очень скоро инфляционная пружина стрельнет так, что мало не покажется - от доллара мокрого места не останется, впрочем от остальных валют тоже.
zРадио написав: Вот, что значит overpromise Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал
PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета
Я уже не раз писал, что настоящего рынка уже нет, а есть только дирижеры. И главный дирижер это ФРС. Но так как ей постоянно вещать не гоже, то для этого есть подручные средства, в виде каких-то непонятных прогнозистов, или стратегических менеджеров из ТОП банков, которые ни за что в итоге не отвечают. Вот на них и заточены основные финансовые СМИ, типа Bloomberg и CNBC. И картинку для обывателя они сделают такую как надо....
Якщо щось залишиться. У нас в місті Кернел цього року запустив біоелектростанцію на лушпинні на 10МВт електричної і 42МВт теплової потужності. І з такими цінами на газ для промисловості працюватиме він на повну потужність:))
Zebra написав:США отдалживает ежегодно эквивалент 300 млн автомобилей, или на каждого американца по 1 автомобилю. Беспрецедентная благодать, а все потому, что по доллару практически не было инфляции. Уже очень скоро инфляционная пружина стрельнет так, что мало не покажется - от доллара мокрого места не останется, впрочем от остальных валют тоже.
Справедливости ради следует сказать, что небольшая инфляция доллара всё таки была и раньше. По отношению к золоту, за последние 20 лет, доллар потерял в своей покупательной способности около 34%. Ну а то что нас ожидает дальше, поняли даже немцы. Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=fgHqaWRV
Пятница на валютном рынке прошла позитивно для гривны, а попытки покупателей закрепить вчерашний успех и дальше «придавить» курс доллара — им сегодня удались в полной мере.
Активной «борьбы» по курсу продавцы организовать не смогли и противостояние курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей в этот раз закончилось полной «победой» последних. В итоге, за день доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,875/26,895 гривен, а евро с 32,01/32,03 до 31,95/31,97 гривен.
Продавцы уже в первый час сессии не смогли оказать достойного сопротивления покупателям и в результате к 11 часам доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,925/26,945 гривен. Предложение превышало спрос и уже после 11 часов Нацбанк вышел на торги с покупкой доллара не выше 26,93 гривен. Пока он выкупал валюту до своих стандартных $ 5 млн, курс еще как-то держался в этих же пределах, но как только НБУ ушел, курс снова пошел вниз.
До обеда он находился в узком коридоре 26,915−26,92/26,935−26,94 гривен, но затем число желающих купить валюту стремительно сократилось, а оставшиеся покупатели откровенно стали занижать свои котировки. Продавцов же еще хватало. К 15 часам доллар просел до 26,895/26,915 гривен, а затем на уже пустеющем рынке отдельными сделками покупатели «додавили» его до уровня 26,875/26,895 гривен к завершению пятничной сессии.
Главные события 3 сентября на валютном рынке:
Доллар подешевел еще на 7,5 копеек — с утренних 26,95/26,97 гривен до 26,875/26,895 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк утром с покупкой доллара по цене не выше 26,93 гривен и купил $ 5 млн. Мог бы купить и больше, но не захотел и ушел с рынка еще до 12 часов.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9367 гривен за доллар, а официальный курс на 6 сентября 2021 года установлен на уровне 26,9298 гривен за доллар.
RTC12 написав:Справедливости ради следует сказать, что небольшая инфляция доллара всё таки была и раньше. По отношению к золоту, за последние 20 лет, доллар потерял в своей покупательной способности около 34%.
Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 03 вер, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.