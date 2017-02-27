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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8238823982408241>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 70
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
13
27,00-27,50
51%
36
27,50-28,00
14%
10
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:30

  somilitark написав:
  viy написав:Как по мне ветка стала кислотной


Я вважаю, що дуже благодна риса справжнього чоловіка це можливість визнавати власні помилки, сказати привселюдно "так я був не правий".
Що ви хочете від форуму, він наче і співав як ви бажали, зРадіо малював дуже страшні часи як завжди.
Що тут поганого? Все було як ви вимагали.
Що не так?
Коли вам казали що багато валюти і курс не буде зростати, ви ці аргументии зневажали і говорили: не знаю як, але релігія будетількидороще не дає думати інакше, осінь прийде девальвацію принесе.

На табло світять зараз не ті речі які ви бажали? Або приймайте реальність, або живіть у власних мріях.
Так це життя. Воно не йде по рельсам які вимагає 73% валютних воротил, воно трохи інакше.
Пора дорослішати, або життя ще буде довго бити по самолюбству :mrgreen:


Ну по перше, я бачу зростання від дна, по друге ще не "осінь"
По трете, я не бачив коли вибачався справжний чоловік який нагоняв зраду минулого року;)

Ну і якщо ви зовсім не розумієтє, то поясню, я гривнепатріот, я мрію щоб гривня була стабільною в рамках коридора. Щоб на нас ніхто не нападав. Щоб не боліла голова як зберегти свої кошти. В мене завжди є доля активів в гривні, а на весну 2019 я був на 80% в гривні. Але може нажаль, но я не в розових окулярах, і я бачу проблеми, і маю диверсифікувати ризики.
viy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:37

  somilitark написав:
  RTC12 написав:
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...

Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.

Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?

На даний момент долар падає не тільки по відношенню до євро чи стерлінга,
а практично до всього живого, і навіть до мертвого (золото, срібло, мідь ...)
Сьогодні ринок на емоціях, а що завтра буде, поживемо - побачимо ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:44

  RTC12 написав:
  somilitark написав:
  RTC12 написав:
Сокращение стимулов опять под угрозой.
Доллар слабеет, евро и золото ползут вверх...

Що знову підманули вірян секти тількибудедороще.

Як це так, казали у наступний четвер точно почнуть щось там зажимати, чи це було не про валюту?

На даний момент долар падає не тільки по відношенню до євро чи стерлінга,
а практично до всього живого, і навіть до мертвого (золото, срібло, мідь ...)
Сьогодні ринок на емоціях, а що завтра буде, поживемо - побачимо ...

США отдалживает ежегодно эквивалент 300 млн автомобилей, или на каждого американца по 1 автомобилю. Беспрецедентная благодать, а все потому, что по доллару практически не было инфляции. Уже очень скоро инфляционная пружина стрельнет так, что мало не покажется - от доллара мокрого места не останется, впрочем от остальных валют тоже.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:53

  zРадио написав:
Вот, что значит overpromise :!: Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал

PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета

Я уже не раз писал, что настоящего рынка уже нет, а есть только дирижеры.
И главный дирижер это ФРС. Но так как ей постоянно вещать не гоже, то для этого есть подручные средства, в виде каких-то непонятных прогнозистов, или стратегических менеджеров из ТОП банков, которые ни за что в итоге не отвечают.
Вот на них и заточены основные финансовые СМИ, типа Bloomberg и CNBC.
И картинку для обывателя они сделают такую как надо....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:его тоже экспортируют.

Якщо щось залишиться. У нас в місті Кернел цього року запустив біоелектростанцію на лушпинні на 10МВт електричної і 42МВт теплової потужності. І з такими цінами на газ для промисловості працюватиме він на повну потужність:))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:09

  vitaliian написав:
  Успіх написав:От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.

Так суть тут проста - мало того, що людина пропрацювала більшу половину життя, як кінь, так ще й на старість треба жити/доживати в злиднях! :roll:

Чи - пожили в молодості від зарплати, до зарплати(типу кайфанули), а тепер, на старість - можна спокійно пожити і в злиднях? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 вер, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:09

  Zebra написав:США отдалживает ежегодно эквивалент 300 млн автомобилей, или на каждого американца по 1 автомобилю. Беспрецедентная благодать, а все потому, что по доллару практически не было инфляции. Уже очень скоро инфляционная пружина стрельнет так, что мало не покажется - от доллара мокрого места не останется, впрочем от остальных валют тоже.

Справедливости ради следует сказать, что небольшая инфляция доллара всё таки
была и раньше. По отношению к золоту, за последние 20 лет, доллар потерял в своей покупательной способности около 34%.
Ну а то что нас ожидает дальше, поняли даже немцы.
Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=fgHqaWRV
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:16

Межбанк: курс доллара продолжил падение

Пятница на валютном рынке прошла позитивно для гривны, а попытки покупателей закрепить вчерашний успех и дальше «придавить» курс доллара — им сегодня удались в полной мере.

Активной «борьбы» по курсу продавцы организовать не смогли и противостояние курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей в этот раз закончилось полной «победой» последних. В итоге, за день доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,875/26,895 гривен, а евро с 32,01/32,03 до 31,95/31,97 гривен.

Продавцы уже в первый час сессии не смогли оказать достойного сопротивления покупателям и в результате к 11 часам доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,925/26,945 гривен. Предложение превышало спрос и уже после 11 часов Нацбанк вышел на торги с покупкой доллара не выше 26,93 гривен. Пока он выкупал валюту до своих стандартных $ 5 млн, курс еще как-то держался в этих же пределах, но как только НБУ ушел, курс снова пошел вниз.

До обеда он находился в узком коридоре 26,915−26,92/26,935−26,94 гривен, но затем число желающих купить валюту стремительно сократилось, а оставшиеся покупатели откровенно стали занижать свои котировки. Продавцов же еще хватало. К 15 часам доллар просел до 26,895/26,915 гривен, а затем на уже пустеющем рынке отдельными сделками покупатели «додавили» его до уровня 26,875/26,895 гривен к завершению пятничной сессии.

Главные события 3 сентября на валютном рынке:

Доллар подешевел еще на 7,5 копеек — с утренних 26,95/26,97 гривен до 26,875/26,895 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил сегодня на межбанк утром с покупкой доллара по цене не выше 26,93 гривен и купил $ 5 млн. Мог бы купить и больше, но не захотел и ушел с рынка еще до 12 часов.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9367 гривен за доллар, а официальный курс на 6 сентября 2021 года установлен на уровне 26,9298 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42

  RTC12 написав:Справедливости ради следует сказать, что небольшая инфляция доллара всё таки
была и раньше. По отношению к золоту, за последние 20 лет, доллар потерял в своей покупательной способности около 34%.


Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 03 вер, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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