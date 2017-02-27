Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:16

Пятница на валютном рынке прошла позитивно для гривны, а попытки покупателей закрепить вчерашний успех и дальше «придавить» курс доллара — им сегодня удались в полной мере.



Активной «борьбы» по курсу продавцы организовать не смогли и противостояние курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей в этот раз закончилось полной «победой» последних. В итоге, за день доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,875/26,895 гривен, а евро с 32,01/32,03 до 31,95/31,97 гривен.



Продавцы уже в первый час сессии не смогли оказать достойного сопротивления покупателям и в результате к 11 часам доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,925/26,945 гривен. Предложение превышало спрос и уже после 11 часов Нацбанк вышел на торги с покупкой доллара не выше 26,93 гривен. Пока он выкупал валюту до своих стандартных $ 5 млн, курс еще как-то держался в этих же пределах, но как только НБУ ушел, курс снова пошел вниз.



До обеда он находился в узком коридоре 26,915−26,92/26,935−26,94 гривен, но затем число желающих купить валюту стремительно сократилось, а оставшиеся покупатели откровенно стали занижать свои котировки. Продавцов же еще хватало. К 15 часам доллар просел до 26,895/26,915 гривен, а затем на уже пустеющем рынке отдельными сделками покупатели «додавили» его до уровня 26,875/26,895 гривен к завершению пятничной сессии.

Главные события 3 сентября на валютном рынке:



Доллар подешевел еще на 7,5 копеек — с утренних 26,95/26,97 гривен до 26,875/26,895 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк утром с покупкой доллара по цене не выше 26,93 гривен и купил $ 5 млн. Мог бы купить и больше, но не захотел и ушел с рынка еще до 12 часов.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9367 гривен за доллар, а официальный курс на 6 сентября 2021 года установлен на уровне 26,9298 гривен за доллар.