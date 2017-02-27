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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42
Xenon написав:
Многие думают , что ера дешевых денег скоро закончится, НО похоже что ера дешевых денег только начинается
и ЗП учителя в Украине скоро, вполне может быть, обещанные 4000евро.
Учителя в США будет 400млн$ в месяц , но у нас как всегда будет 200-400$.
От чего зависят цена на продукты ?
Разве это не монополисты ставят ее??
Зимой этой 2020/2021 был маленький спрос от населения, и некоторые товары были проданные медленно.
Получается, что много завозят долларов и евро туристы и наши гастрабайтеры, из-за этого идёт спрос и растут цены ?
Туристов много и они много покупают. НБУ много выкупает долларов с рынка, это говорит про то что много валюты и большой спрос пошел на внутреннем рынке?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44
vitaliian написав: Успіх написав:
От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.
А зря. Можно "пахать" как конь в любой силовой структуре и в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника. Но тут надо начинать в 18 лет, с военного или мвд-овского вуза,настроить себя на тяготы службы,стрессы, ну и от родителей многое зависит.
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