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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8238823982408241

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 70
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
13
27,00-27,50
51%
36
27,50-28,00
14%
10
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42

  Xenon написав:Многие думают , что ера дешевых денег скоро закончится, НО похоже что ера дешевых денег только начинается
и ЗП учителя в Украине скоро, вполне может быть, обещанные 4000евро.


Учителя в США будет 400млн$ в месяц , но у нас как всегда будет 200-400$.


От чего зависят цена на продукты ?
Разве это не монополисты ставят ее??

Зимой этой 2020/2021 был маленький спрос от населения, и некоторые товары были проданные медленно.

Получается, что много завозят долларов и евро туристы и наши гастрабайтеры, из-за этого идёт спрос и растут цены ?

Туристов много и они много покупают. НБУ много выкупает долларов с рынка, это говорит про то что много валюты и большой спрос пошел на внутреннем рынке?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.
А зря. Можно "пахать" как конь в любой силовой структуре и в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника. Но тут надо начинать в 18 лет, с военного или мвд-овского вуза,настроить себя на тяготы службы,стрессы, ну и от родителей многое зависит.
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