RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8238823982408241

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 73
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
14
27,00-27,50
51%
37
27,50-28,00
15%
11
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:От вони зараз повиходили на пенсію і що?
Далі "кайфують"?
Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.
А зря. Можно "пахать" как конь в любой силовой структуре и в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника. Но тут надо начинать в 18 лет, с военного или мвд-овского вуза,настроить себя на тяготы службы,стрессы, ну и от родителей многое зависит.
fin
 
Повідомлень: 622
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:11


В Киеве введут локдаун с 15 сентября


https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... 5-veresnya
Xenon
 
Повідомлень: 3775
З нами з: 25.02.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:37

  Xenon написав:

В Киеве введут локдаун с 15 сентября


https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... 5-veresnya

Не локдаун, а ограничения
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:09

https://финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-t ... nku-26-mln
Это он так рост сдерживает...
asti
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:27

  Zebra написав:Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу.

Любопытные дела нынче начали происходить в Соединенных Штатах.
Буквально месяц назад, крупнейший инвест банк Goldman Sachs, прогнозировал рост ВВП на уровне 8,5%. Сейчас он ожидает только 3.5% в 3-м квартале.
Банк Morgan Stanley вчера сократил свой прогноз по ВВП за 3 квартал до 2,9% с 6,5% ранее.
ФРС Атланты сократила прогноз до 3,7% против 5,3%
А на веб-сайте ФРС Нью-Йорка уже размещено следующее:
Уведомление о приостановке:
Неопределенность в отношении пандемии и связанная с этим нестабильность данных поставили ряд проблем для модели Nowcast. Поэтому мы решили приостановить публикацию Nowcast, пока мы продолжаем работать над усовершенствованием методологии, чтобы лучше решать эти проблемы.
https://www.newyorkfed.org/research/pol ... rview.html

Похоже, что никто ничего уже не знает, или лежащие в основе экономические данные теперь настолько хреновые, что вместо того, чтобы притворяться, корректировать и стремиться к тому, чтобы они выглядели привлекательно,
ФРС Нью-Йорка просто решила больше не публиковать их.
Далее:
BLS приостанавливает свой отчет о рабочих местах,
ADP приостанавливает обновление своих частных ведомостей по заработной плате,
BEA приостанавливает свои оценки ВВП и PCE,
Министерство труда приостанавливает свои отчеты по CPI и PPI из-за «неопределенности вокруг пандемии и связанной с этим нестабильности данные."

С учетом того, что китайская экономика уже явно тормозит, а данные из Евростата приходят всё хуже и хуже (розничные продажи в еврозоне упали на 2,3 процента по сравнению с месяцем ранее), то похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...
RTC12
 
Повідомлень: 508
З нами з: 09.05.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:27

  Успіх написав:
  somilitark написав:
  Успіх написав:То де ваші знайомі прилаштували свої кошти, витягнувши їх з активного бізнесу? ;)

Витрачають, на себе і молоді родини, ви не уважно читали, в 50-ть років стають батьками, і жінки не в 3 рази молодші, але дуже близенько.
Ви собі таке собі дозволите в 50-ть років?
Не думаю(с). :mrgreen:

А я думаЮ!© :mrgreen:
Ну, розлучатись з своєю дружиною - не планую)) щоб женитись на молодшій)), але в 50р. планую вже жити на 90-95% в своє задоволення! :D
Але, я старають швидше вийти на цей рівень, так як думаю і дію!© :D



навіть в 60 цього не буде

через 20 років будете всі жебраками
prodigy
 
Повідомлень: 6935
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:30

  RTC12 написав:
  zРадио написав:
Вот, что значит overpromise :!: Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал

PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета

Я уже не раз писал, что настоящего рынка уже нет, а есть только дирижеры.
И главный дирижер это ФРС. Но так как ей постоянно вещать не гоже, то для этого есть подручные средства, в виде каких-то непонятных прогнозистов, или стратегических менеджеров из ТОП банков, которые ни за что в итоге не отвечают.
Вот на них и заточены основные финансовые СМИ, типа Bloomberg и CNBC.
И картинку для обывателя они сделают такую как надо....


Зачем они вообще публикуют эти мутные "ожидания" ? Специально, для того чтобы шугать бедных баранов и "создавать волатильность" ? По моему обычное манипулирование рынком.
Странно, что им там всем с рук сходит, потому что это как обычно не что иное как .... другое :mrgreen:
Видимо выкручивание яек эмитентами "резервной" валюты будет как минимум до конца года. :?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3157
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8238823982408241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2706, 2707, 2708
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27079 7729680
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 17:01
Чукча2
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7693 6167289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 16:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1064 1847057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:10
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.