Успіх написав:От вони зараз повиходили на пенсію і що? Далі "кайфують"? Чи плачуть, що 100500 років важко(деякі, то і на шкідливих роботах)пропрацювали/40р. стажу, а пенсія - куй цілих, куєта десятих?
никогда не понимал парадигмы всю жизнь пахать как конь, чтобы на пенсии пожить.
А зря. Можно "пахать" как конь в любой силовой структуре и в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника. Но тут надо начинать в 18 лет, с военного или мвд-овского вуза,настроить себя на тяготы службы,стрессы, ну и от родителей многое зависит.
Zebra написав:Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу.
Любопытные дела нынче начали происходить в Соединенных Штатах. Буквально месяц назад, крупнейший инвест банк Goldman Sachs, прогнозировал рост ВВП на уровне 8,5%. Сейчас он ожидает только 3.5% в 3-м квартале. Банк Morgan Stanley вчера сократил свой прогноз по ВВП за 3 квартал до 2,9% с 6,5% ранее. ФРС Атланты сократила прогноз до 3,7% против 5,3% А на веб-сайте ФРС Нью-Йорка уже размещено следующее: Уведомление о приостановке: Неопределенность в отношении пандемии и связанная с этим нестабильность данных поставили ряд проблем для модели Nowcast. Поэтому мы решили приостановить публикацию Nowcast, пока мы продолжаем работать над усовершенствованием методологии, чтобы лучше решать эти проблемы. https://www.newyorkfed.org/research/pol ... rview.html
Похоже, что никто ничего уже не знает, или лежащие в основе экономические данные теперь настолько хреновые, что вместо того, чтобы притворяться, корректировать и стремиться к тому, чтобы они выглядели привлекательно, ФРС Нью-Йорка просто решила больше не публиковать их. Далее: BLS приостанавливает свой отчет о рабочих местах, ADP приостанавливает обновление своих частных ведомостей по заработной плате, BEA приостанавливает свои оценки ВВП и PCE, Министерство труда приостанавливает свои отчеты по CPI и PPI из-за «неопределенности вокруг пандемии и связанной с этим нестабильности данные."
С учетом того, что китайская экономика уже явно тормозит, а данные из Евростата приходят всё хуже и хуже (розничные продажи в еврозоне упали на 2,3 процента по сравнению с месяцем ранее), то похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...
zРадио написав: Вот, что значит overpromise Не знаю, какие дураки могли прогнозировать 2 месяца подряд почти по миллиону новых рабочих мест (!!!), но даже 235 тыс - это +0,2 п.п. к занятости. Безработица за месяц уменьшилась с 5,4% до 5,2%, что является блестящим результатом. В условиях роста экономики для нас это не всегда достижимо даже за квартал
PS: а доллар в течение часа отыграл уже все, что потерял после отчета
Я уже не раз писал, что настоящего рынка уже нет, а есть только дирижеры. И главный дирижер это ФРС. Но так как ей постоянно вещать не гоже, то для этого есть подручные средства, в виде каких-то непонятных прогнозистов, или стратегических менеджеров из ТОП банков, которые ни за что в итоге не отвечают. Вот на них и заточены основные финансовые СМИ, типа Bloomberg и CNBC. И картинку для обывателя они сделают такую как надо....
Зачем они вообще публикуют эти мутные "ожидания" ? Специально, для того чтобы шугать бедных баранов и "создавать волатильность" ? По моему обычное манипулирование рынком. Странно, что им там всем с рук сходит, потому что это как обычно не что иное как .... другое Видимо выкручивание яек эмитентами "резервной" валюты будет как минимум до конца года.