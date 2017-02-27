Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:27

Zebra написав: Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу. Развивающиеся страны поглотили всю долларовую инфляцию. Выросший в 10 раз госдолг, монетарную массу. Цикл этот подошел к концу.

Любопытные дела нынче начали происходить в Соединенных Штатах.Буквально месяц назад, крупнейший инвест банк Goldman Sachs, прогнозировал рост ВВП на уровне 8,5%. Сейчас он ожидает только 3.5% в 3-м квартале.Банк Morgan Stanley вчера сократил свой прогноз по ВВП за 3 квартал до 2,9% с 6,5% ранее.ФРС Атланты сократила прогноз до 3,7% против 5,3%А на веб-сайте ФРС Нью-Йорка уже размещено следующее:Похоже, что никто ничего уже не знает, или лежащие в основе экономические данные теперь настолько хреновые, что вместо того, чтобы притворяться, корректировать и стремиться к тому, чтобы они выглядели привлекательно,ФРС Нью-Йорка просто решила больше не публиковать их.BLS приостанавливает свой отчет о рабочих местах,ADP приостанавливает обновление своих частных ведомостей по заработной плате,BEA приостанавливает свои оценки ВВП и PCE,Министерство труда приостанавливает свои отчеты по CPI и PPI из-за «неопределенности вокруг пандемии и связанной с этим нестабильности данные."С учетом того, что китайская экономика уже явно тормозит, а данные из Евростата приходят всё хуже и хуже (розничные продажи в еврозоне упали на 2,3 процента по сравнению с месяцем ранее), то похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...