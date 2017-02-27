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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8239824082418242

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 75
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
14
27,00-27,50
52%
39
27,50-28,00
15%
11
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:55

  RTC12 написав:похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...


Что было абсолютно предсказуемо - эмиссия кредитует рост за счет недооценки дефлятора, но по мере проявления потребительской инфляции, всегда на несколько кварталов отстающей от промышленной, приходится и аванс отдавать, и к органике возвращаться. Кроме того, еще и база сравнения выравнивается - 3-й квартал 2020-го был уже не адовым, а просто плохим, 4-й - вообще почти обычным.

Дальше больше. Спекуляции ударили по выпуску - кто-то отправил оборотные средства на увеличение запасов, кто-то - уменьшил операции, не будучи уверенным, что сможет реализовать то, на что нужно ценник увеличить на 20-50%. Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).

В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)

Не преувеличиваете. От человека зависит. Я тоже пенсионер, цирроза нет, продолжаю летную работу. Да и стресс - выдумка. Верне ложное восприятие своей "тяжёлой жизни".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...

В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...

- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час,
- газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси...
- ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса,
- ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...

Висновки:
- можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%,
- можуть бути блекаути і опалення аути,
- може бути Майдан... голодно / холодний...

Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...

Тут дійсно все залежить від погоди, яку більше ніж на 2 тижні спрогнозувати немлжливо.
Ще одним фактором цін на енергію є інтенсивність мійнінгу кріпти.
Опалювальний сезон цього року Україна пройде достатньо легко. Наразі я бачу єдине слабке місце - запаси вугілля, але попереду ще десь місяць-півтора осіннього мінімуму споживання.

Ціни 1000 Евро/1000 куб.м. на газ цілком реальні в цьому сезоні, але на не дуже тривалий термін і вдарять аони в першу чергу по Німеччині, Нідерландах та курсу євро.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)


Главное, чтоб не получилось так, что на сайтах с официальной статистикой США и ФРС врубят широкоформатный видосик с лебединым озером. :oops:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21

  Alex2007 написав:Зачем они вообще публикуют эти мутные "ожидания" ? Специально, для того чтобы шугать бедных баранов и "создавать волатильность" ? По-моему, это обычное манипулирование рынком.

Копайте глубже. В США идёт борьба за власть. У них в следующем году выборы в Конгресс,
и Д. Трамп может там участвовать от Флориды, и даже стать спикером.
Поэтому республиканцы сейчас и мочат демократов, во главе с Байденом, по всем фронтам. Владельцем медиахолдинга Bloomberg, есть М.Блумберг, бывший мер
Нью-Йорка и бывший республиканец. Так что там есть партийный интерес.
Чем хуже будут дела у демократов, и чем больше выльют на них негатива,
тем больше будет шансов победить у республиканцев.
Всё как и у нас...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:40

  zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).

В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)

Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн.,
под жалкие, кажись 0.05%
Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:45

  RTC12 написав:
  zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).

В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)

Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн.,
под жалкие, кажись 0.05%
Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...

Гособлигации нужно выкупать без этого никак, потому что на следующий финансовый год в бюджете США дыра хоть и поменьше, но 2 трлн (!!!) долларов. Такую дыру только с печатного станочка можно закрывать - дураков замораживать кеш под 0.05% когда инфляция 6% - все меньше и меньше.
Zebra
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