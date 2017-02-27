Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:55

RTC12 написав: похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию... похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...

Что было абсолютно предсказуемо - эмиссия кредитует рост за счет недооценки дефлятора, но по мере проявления потребительской инфляции, всегда на несколько кварталов отстающей от промышленной, приходится и аванс отдавать, и к органике возвращаться. Кроме того, еще и база сравнения выравнивается - 3-й квартал 2020-го был уже не адовым, а просто плохим, 4-й - вообще почти обычным.Дальше больше. Спекуляции ударили по выпуску - кто-то отправил оборотные средства на увеличение запасов, кто-то - уменьшил операции, не будучи уверенным, что сможет реализовать то, на что нужно ценник увеличить на 20-50%. Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)