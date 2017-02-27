RTC12 написав:похоже что мир уже начал скатываться в рецессию, с вероятным переходом в депрессию...
Что было абсолютно предсказуемо - эмиссия кредитует рост за счет недооценки дефлятора, но по мере проявления потребительской инфляции, всегда на несколько кварталов отстающей от промышленной, приходится и аванс отдавать, и к органике возвращаться. Кроме того, еще и база сравнения выравнивается - 3-й квартал 2020-го был уже не адовым, а просто плохим, 4-й - вообще почти обычным.
Дальше больше. Спекуляции ударили по выпуску - кто-то отправил оборотные средства на увеличение запасов, кто-то - уменьшил операции, не будучи уверенным, что сможет реализовать то, на что нужно ценник увеличить на 20-50%. Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).
change_pm написав:Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...
В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...
- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час, - газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси... - ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса, - ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...
Висновки: - можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%, - можуть бути блекаути і опалення аути, - може бути Майдан... голодно / холодний...
Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...
Тут дійсно все залежить від погоди, яку більше ніж на 2 тижні спрогнозувати немлжливо. Ще одним фактором цін на енергію є інтенсивність мійнінгу кріпти. Опалювальний сезон цього року Україна пройде достатньо легко. Наразі я бачу єдине слабке місце - запаси вугілля, але попереду ще десь місяць-півтора осіннього мінімуму споживання.
Ціни 1000 Евро/1000 куб.м. на газ цілком реальні в цьому сезоні, але на не дуже тривалий термін і вдарять аони в першу чергу по Німеччині, Нідерландах та курсу євро.
Alex2007 написав:Зачем они вообще публикуют эти мутные "ожидания" ? Специально, для того чтобы шугать бедных баранов и "создавать волатильность" ? По-моему, это обычное манипулирование рынком.
Копайте глубже. В США идёт борьба за власть. У них в следующем году выборы в Конгресс, и Д. Трамп может там участвовать от Флориды, и даже стать спикером. Поэтому республиканцы сейчас и мочат демократов, во главе с Байденом, по всем фронтам. Владельцем медиахолдинга Bloomberg, есть М.Блумберг, бывший мер Нью-Йорка и бывший республиканец. Так что там есть партийный интерес. Чем хуже будут дела у демократов, и чем больше выльют на них негатива, тем больше будет шансов победить у республиканцев. Всё как и у нас...
zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).
В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)
Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн., под жалкие, кажись 0.05% Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...
zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).
В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)
Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн., под жалкие, кажись 0.05% Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...
Гособлигации нужно выкупать без этого никак, потому что на следующий финансовый год в бюджете США дыра хоть и поменьше, но 2 трлн (!!!) долларов. Такую дыру только с печатного станочка можно закрывать - дураков замораживать кеш под 0.05% когда инфляция 6% - все меньше и меньше.
fin написав:в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника
ой не завидуйте деньгам, как пример дочка Царева
плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)
евро реально мог дать 40к дохода за 2 недели(( посмотрим, где у него остановка
Вы не поняли. Я сам, скажем так, силовик в отставке. И товарищу на форуме хотел сказать, что о своем будующем и своей пенсии надо начинать думать уже в 18 лет, а лучше даже в 16-17. Тут большая роль родителей.