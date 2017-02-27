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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:10
prodigy написав:
навіть в 60 цього не будечерез 20 років будете всі жебраками
Ошибочно, как любое обобщение.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:14
fin написав:
Вы не поняли. Я сам, скажем так, силовик в отставке. И товарищу на форуме хотел сказать, что о своем будующем и своей пенсии надо начинать думать уже в 18 лет, а лучше даже в 16-17. Тут большая роль родителей.
Не о пенсии надо думать, а о собственных сбережениях.
Главное не увлечься и не сделать это потом целью жизни.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22
prodigy написав:
плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)
фин непьющий, примерный военный
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rasmus
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22
kluychkooleg написав: fin написав:
Вы не поняли. Я сам, скажем так, силовик в отставке. И товарищу на форуме хотел сказать, что о своем будующем и своей пенсии надо начинать думать уже в 18 лет, а лучше даже в 16-17. Тут большая роль родителей.
Не о пенсии надо думать, а о собственных сбережениях.
Главное не увлечься и не сделать это потом целью жизни.
Сбережения американский доллар? Так они уже обесцениваются со скоростью 6% в год.
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Zebra
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:23
[/quote]когда приземляться думаете?[/quote]
По дефолту в 60+.
Но множество вакторов может повлиять: предать здоровье, мешок денег, который можно пристроить в другие направления. Но на момент есть здоровье, и нет мешка. Так, торбочка.
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Hotab
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