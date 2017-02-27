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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8240824182428243

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 81
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
19%
15
27,00-27,50
52%
42
27,50-28,00
15%
12
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:10

  prodigy написав:

навіть в 60 цього не буде

через 20 років будете всі жебраками


Ошибочно, как любое обобщение.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:14

  fin написав:Вы не поняли. Я сам, скажем так, силовик в отставке. И товарищу на форуме хотел сказать, что о своем будующем и своей пенсии надо начинать думать уже в 18 лет, а лучше даже в 16-17. Тут большая роль родителей.


Не о пенсии надо думать, а о собственных сбережениях.
Главное не увлечься и не сделать это потом целью жизни.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)


фин непьющий, примерный военный
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22

  kluychkooleg написав:
  fin написав:Вы не поняли. Я сам, скажем так, силовик в отставке. И товарищу на форуме хотел сказать, что о своем будующем и своей пенсии надо начинать думать уже в 18 лет, а лучше даже в 16-17. Тут большая роль родителей.


Не о пенсии надо думать, а о собственных сбережениях.
Главное не увлечься и не сделать это потом целью жизни.

Сбережения американский доллар? Так они уже обесцениваются со скоростью 6% в год.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:23

[/quote]когда приземляться думаете?[/quote]
По дефолту в 60+.
Но множество вакторов может повлиять: предать здоровье, мешок денег, который можно пристроить в другие направления. Но на момент есть здоровье, и нет мешка. Так, торбочка.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:42

  Hotab написав:
когда приземляться думаете?[/quote]
По дефолту в 60+.
Но множество вакторов может повлиять: предать здоровье, мешок денег, который можно пристроить в другие направления. Но на момент есть здоровье, и нет мешка. Так, торбочка.[/quote]

"Шура, сколько денег вам нужно для полного счастья?" (О.Бендер)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 01:38

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав:
когда приземляться думаете?

По дефолту в 60+.
Но множество вакторов может повлиять: предать здоровье, мешок денег, который можно пристроить в другие направления. Но на момент есть здоровье, и нет мешка. Так, торбочка.


"Шура, сколько денег вам нужно для полного счастья?" (О.Бендер)


Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 02:54

  fin написав:Можно "пахать" как конь в любой силовой структуре и в 45 лет выйти на нормальную пенсию, особенно если занимали хорошую должность, звание хотя бы п/п-ка или полковника. Но тут надо начинать в 18 лет, с военного или мвд-овского вуза,настроить себя на тяготы службы,стрессы, ну и от родителей многое зависит.

Тобто бути паразитом все життя змалечку...
sergey_sryvkin
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