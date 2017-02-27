До речі, юрист-кляузнік тицяє кнопку "скарга" на кожне друге повідомлення цього форуму. Просто сутність людини з душком.
З.І. Пенсія в пнд. Платникам податків велике дякую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:14
До речі, юрист-кляузнік тицяє кнопку "скарга" на кожне друге повідомлення цього форуму. Просто сутність людини з душком.
З.І. Пенсія в пнд. Платникам податків велике дякую.
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)
согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:21
это еще раз подтверждает-исключение из правил есть всегда, 90% ведет нездоровый образ жизни (в первую очередь излишний вес на 10кг минимум, потом уже алкоголь)
тяжелая жизнь у каждого своя: у кого-то ночные швартовки, пожары, пираты, поломка двигателя в 9ти бальный шторм
у кого-то взятки, поборы, наезды, мордобой
каждый сам оценивает степень сложности и по разному снимает стресс (или не снимает вообще)
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:28
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну я скорее о привычке военных (я о периоде до войны... сейчас другая история) жаловаться на то, что у них очень тяжёлая работа, попробуй не потеряй здоровье за 25 лет службы и тому подобные сказочки. Наибольшая потеря здоровья военными за 25 лет - это непомерная слива. При этом всем большинство из них понятия не имеют, в каком режиме работают многие "гражданские",чтобы заработать нещастные 500 баксов.
Для многих военных становится шоком,что встать из-за компьютера офисному планктону можно только на 15-минутку раз до обеда и раз после. А все остальное время надо пахать.
С войной,ясное дело, все стало иначе.
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