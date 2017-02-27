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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8241824282438244

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 82
Менше 26,00
4%
3
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
18%
15
27,00-27,50
51%
42
27,50-28,00
15%
12
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:14

  Igneus написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто бути паразитом все життя змалечку...

До речі, вчора вечором Hotab отримав від платників податків чергову пенсію і на радощах, переплутавши розділи форуму, розважає його користувачів не за його суттю.

До речі, юрист-кляузнік тицяє кнопку "скарга" на кожне друге повідомлення цього форуму. Просто сутність людини з душком. :D
З.І. Пенсія в пнд. Платникам податків велике дякую. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.

Ни в какой.
В бетоне.
По крайней мере следуюшие лет 5-7.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Я сам, скажем так, силовик в отставке


тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)

согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:21

  Hotab написав:
  prodigy написав:плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)

Не преувеличиваете. От человека зависит. Я тоже пенсионер, цирроза нет, продолжаю летную работу. Да и стресс - выдумка. Верне ложное восприятие своей "тяжёлой жизни".


это еще раз подтверждает-исключение из правил есть всегда, 90% ведет нездоровый образ жизни (в первую очередь излишний вес на 10кг минимум, потом уже алкоголь)

тяжелая жизнь у каждого своя: у кого-то ночные швартовки, пожары, пираты, поломка двигателя в 9ти бальный шторм

у кого-то взятки, поборы, наезды, мордобой

каждый сам оценивает степень сложности и по разному снимает стресс (или не снимает вообще)
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:28

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:

навіть в 60 цього не буде

через 20 років будете всі жебраками


Ошибочно, как любое обобщение.


исключение из правил, только подтверждает правило :mrgreen:

30% украинцев тратят меньше прожиточного уровня 2300грн в мес
через 20 лет будет 60-70%
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тяжелая жизнь у каждого своя:


Ну я скорее о привычке военных (я о периоде до войны... сейчас другая история) жаловаться на то, что у них очень тяжёлая работа, попробуй не потеряй здоровье за 25 лет службы и тому подобные сказочки. Наибольшая потеря здоровья военными за 25 лет - это непомерная слива. При этом всем большинство из них понятия не имеют, в каком режиме работают многие "гражданские",чтобы заработать нещастные 500 баксов.
Для многих военных становится шоком,что встать из-за компьютера офисному планктону можно только на 15-минутку раз до обеда и раз после. А все остальное время надо пахать.
С войной,ясное дело, все стало иначе.
Hotab
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