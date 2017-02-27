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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:01
Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.
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vitaliian
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