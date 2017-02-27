Додано: Суб 04 вер, 2021 07:37

prodigy написав: тяжелая жизнь у каждого своя: тяжелая жизнь у каждого своя:

Ну я скорее о привычке военных (я о периоде до войны... сейчас другая история) жаловаться на то, что у них очень тяжёлая работа, попробуй не потеряй здоровье за 25 лет службы и тому подобные сказочки. Наибольшая потеря здоровья военными за 25 лет - это непомерная слива. При этом всем большинство из них понятия не имеют, в каком режиме работают многие "гражданские",чтобы заработать нещастные 500 баксов.Для многих военных становится шоком,что встать из-за компьютера офисному планктону можно только на 15-минутку раз до обеда и раз после. А все остальное время надо пахать.С войной,ясное дело, все стало иначе.