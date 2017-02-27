|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:13
fin написав:
Я сам, скажем так, силовик в отставке
тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)
согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6941
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2845 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:21
Hotab написав: prodigy написав:
плюс у всех к 45 годам цирроз печени (стресс снимают регулярно начинаю с 1го курса ХНУВСа)
Не преувеличиваете. От человека зависит. Я тоже пенсионер, цирроза нет, продолжаю летную работу. Да и стресс - выдумка. Верне ложное восприятие своей "тяжёлой жизни".
это еще раз подтверждает-исключение из правил есть всегда, 90% ведет нездоровый образ жизни (в первую очередь излишний вес на 10кг минимум, потом уже алкоголь)
тяжелая жизнь у каждого своя: у кого-то ночные швартовки, пожары, пираты, поломка двигателя в 9ти бальный шторм
у кого-то взятки, поборы, наезды, мордобой
каждый сам оценивает степень сложности и по разному снимает стресс (или не снимает вообще)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6941
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2845 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:28
kluychkooleg написав: prodigy написав:
навіть в 60 цього не будечерез 20 років будете всі жебраками
Ошибочно, как любое обобщение.
исключение из правил, только подтверждает правило
30% украинцев тратят меньше прожиточного уровня 2300грн в мес
через 20 лет будет 60-70%
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6941
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2845 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:37
prodigy написав:
тяжелая жизнь у каждого своя:
Ну я скорее о привычке военных (я о периоде до войны... сейчас другая история) жаловаться на то, что у них очень тяжёлая работа, попробуй не потеряй здоровье за 25 лет службы и тому подобные сказочки. Наибольшая потеря здоровья военными за 25 лет - это непомерная слива. При этом всем большинство из них понятия не имеют, в каком режиме работают многие "гражданские",чтобы заработать нещастные 500 баксов.
Для многих военных становится шоком,что встать из-за компьютера офисному планктону можно только на 15-минутку раз до обеда и раз после. А все остальное время надо пахать.
С войной,ясное дело, все стало иначе.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:46
Denik написав: Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Ни в какой. В бетоне.
По крайней мере следуюшие лет 5-7.
Ну от, а потім скажуть, що то я починаю про бетон
Так що я вже писав і ще раз напишу, що в 60ть(а я планую в 50ть, а може й трохи раніше) - на пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартирами в НОРМАЛЬНИХ локаціях!
А тоді:
✓Одну продаєте в 60ть
✓Другу - в 70ть
✓А третю - вже даруєте дітям/внукам, то може вони хоч "ложку води принесуть"©
✓✓✓✓✓✓✓✓✓
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:50
Успіх написав:
на пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартира
Для покупки которых живя до 40 лет с тёщей?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:54
Hotab написав: Успіх написав:
на пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартира
Для покупки которых живя до 40 лет с тёщей?
"У кожного своя доля,
І свій шлях широкий..."©
Т..Г.Шевченко
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:01
Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8449
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1532 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:29
Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
60 - это Вы оптимист. 65-70 лет более реальный горизонт
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1226
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27085
|7789310
|
|
|7693
|6250569
|
П'ят 03 вер, 2021 16:58
ЛОБ
|
|1063
|1861359
|
П'ят 03 вер, 2021 11:10
Успіх
|