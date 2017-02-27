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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:49
Успіх написав:
пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартирами в НОРМАЛЬНИХ локаціях
на пенсию надо выходить имея доход 1к в месяц ...так думал я в 2007-08 годах
теперь надо иметь 1500 долл
не поймите меня неправильно-мол, сегодня нельзя прожить на 27000кг? вовсе нет, я имею ввиду, что отложив на старость скажем по 1к в месяц на 30 лет ,т.е. 330-360к долл-этих денег может хватить всего на 20 лет (инфляция меня пугает
),
или придется через 10 лет делать коррекцию и понижать уровень жизни, т.е. в 2031 жить на 1к долл будет равно как жить сегодня на 500-600 долл
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Додано: Суб 04 вер, 2021 09:50
vitaliian написав: Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.
на ближайшие 10 лет -только доллар,
а после обмен на что-то лучшее
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:08
похоже ждунов па28 развелось столько что их решили наказать...
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vitaliian
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:10
prodigy написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.
на ближайшие 10 лет -только доллар,
а после обмен на что-то лучшее
А евро уже не валюта?
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remark
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:18
remark написав:
А евро уже не валюта?
евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками
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Zebra
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:20
Zebra написав: remark написав:
А евро уже не валюта?
евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками
Когда она росла, то таких выводов небыло.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:21
remark написав:
А евро уже не валюта?
З погляду на те, що зараз коїться не енергетичному ринкуviewtopic.php?p=5291640#p5291640
євро - вже не валюта.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:22
prodigy написав: Успіх написав:
пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартирами в НОРМАЛЬНИХ локаціях
на пенсию надо выходить имея доход 1к в месяц ...так думал я в 2007-08 годах
теперь надо иметь 1500 долл
не поймите меня неправильно-мол, сегодня нельзя прожить на 27000кг?
вовсе нет, я имею ввиду, что отложив на старость скажем по 1к в месяц на 30 лет ,т.е. 330-360к долл-этих денег может хватить всего на 20 лет (инфляция меня пугает
),
или придется через 10 лет делать коррекцию и понижать уровень жизни, т.е. в 2031 жить на 1к долл будет равно как жить сегодня на 500-600 долл
Вибачте, та моя сім'я з 4-х живе на +/- 27К!
Тож, вибачайте, але на пенсії - на ОДНОГО пердуна(не вас маю на увазі, а взагальному) 27К - явно забагато!
Це, якщо ми беремо СЬОГОДЕННЯ і порівнюємо пенса з держпенсією з 2,5К/міс і пенса з своєю приватною пенсією у 27К/міс!
Думаю, що НА МОМЕНТІ, вистачає і 500дол. по самі вуха
п.с.
(про хвороби не згадуємо, так як на них - жодних грошей не вистачить)
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:31
Долярчик, про хвороби не потрібно згадувати , однак не варто забувати . Тому 20-30 куо недоторкані - на непередбачувані витрати по здоров'ю + бажано 1 квартира в аренду з перспективою продажу при нестачі на здоров'я . Решта квартир - в аренду як добавка до пенсії .
Якщо також є заощадження у кеші - вираховуйте максимально свою вікову планку , але не перегинайте із знаменником (кількість років ).
Решту дітям як бонус після панахиди
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:31
remark написав: Zebra написав: remark написав:
А евро уже не валюта?
евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками
Когда она росла, то таких выводов небыло.
Когда она росла в 2000-х - это был хайп на что-то новенькое, сейчас хайпом есть биткоин, уже догоняющий наличный евро по капитализации
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Zebra
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