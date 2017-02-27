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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8243824482458246>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 85
Менше 26,00
5%
4
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
18%
15
27,00-27,50
52%
44
27,50-28,00
14%
12
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартирами в НОРМАЛЬНИХ локаціях


на пенсию надо выходить имея доход 1к в месяц ...так думал я в 2007-08 годах

теперь надо иметь 1500 долл

не поймите меня неправильно-мол, сегодня нельзя прожить на 27000кг? вовсе нет, я имею ввиду, что отложив на старость скажем по 1к в месяц на 30 лет ,т.е. 330-360к долл-этих денег может хватить всего на 20 лет (инфляция меня пугает :mrgreen: ),

или придется через 10 лет делать коррекцию и понижать уровень жизни, т.е. в 2031 жить на 1к долл будет равно как жить сегодня на 500-600 долл
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:50

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.


на ближайшие 10 лет -только доллар,
а после обмен на что-то лучшее
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

похоже ждунов па28 развелось столько что их решили наказать...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:10

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Деньги в какой валюте собирать? На пенсию в 60, а жить до 100.
Шв.франк.


на ближайшие 10 лет -только доллар,
а после обмен на что-то лучшее


А евро уже не валюта?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:18

  remark написав:А евро уже не валюта?

евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:20

  Zebra написав:
  remark написав:А евро уже не валюта?

евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками

Когда она росла, то таких выводов небыло.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  remark написав:А евро уже не валюта?


З погляду на те, що зараз коїться не енергетичному ринку
viewtopic.php?p=5291640#p5291640
євро - вже не валюта.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:22

За крок до перевороту думок©

  prodigy написав:
  Успіх написав:пенсію треба виходити з трьома "зайвими" квартирами в НОРМАЛЬНИХ локаціях


на пенсию надо выходить имея доход 1к в месяц ...так думал я в 2007-08 годах

теперь надо иметь 1500 долл

не поймите меня неправильно-мол, сегодня нельзя прожить на 27000кг? вовсе нет, я имею ввиду, что отложив на старость скажем по 1к в месяц на 30 лет ,т.е. 330-360к долл-этих денег может хватить всего на 20 лет (инфляция меня пугает :mrgreen: ),

или придется через 10 лет делать коррекцию и понижать уровень жизни, т.е. в 2031 жить на 1к долл будет равно как жить сегодня на 500-600 долл

Вибачте, та моя сім'я з 4-х живе на +/- 27К!
Тож, вибачайте, але на пенсії - на ОДНОГО пердуна(не вас маю на увазі, а взагальному) 27К - явно забагато!
Це, якщо ми беремо СЬОГОДЕННЯ і порівнюємо пенса з держпенсією з 2,5К/міс і пенса з своєю приватною пенсією у 27К/міс!
Думаю, що НА МОМЕНТІ, вистачає і 500дол. по самі вуха :!:

п.с.
(про хвороби не згадуємо, так як на них - жодних грошей не вистачить) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик, про хвороби не потрібно згадувати , однак не варто забувати . Тому 20-30 куо недоторкані - на непередбачувані витрати по здоров'ю + бажано 1 квартира в аренду з перспективою продажу при нестачі на здоров'я . Решта квартир - в аренду як добавка до пенсії .
Якщо також є заощадження у кеші - вираховуйте максимально свою вікову планку , але не перегинайте із знаменником (кількість років ).
Решту дітям як бонус після панахиди :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:31

  remark написав:
  Zebra написав:
  remark написав:А евро уже не валюта?

евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками

Когда она росла, то таких выводов небыло.

Когда она росла в 2000-х - это был хайп на что-то новенькое, сейчас хайпом есть биткоин, уже догоняющий наличный евро по капитализации
Zebra
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