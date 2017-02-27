З огляду на здрожчання вугілля втричі ( viewtopic.php?f=117&t=220289&p=5291640#p5291640 - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
change_pm написав:Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...
В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...
- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час, - газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси... - ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса, - ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...
Висновки: - можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%, - можуть бути блекаути і опалення аути, - може бути Майдан... голодно / холодний...
Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...
Тут дійсно все залежить від погоди, яку більше ніж на 2 тижні спрогнозувати немлжливо. Ще одним фактором цін на енергію є інтенсивність мійнінгу кріпти. Опалювальний сезон цього року Україна пройде достатньо легко. Наразі я бачу єдине слабке місце - запаси вугілля, але попереду ще десь місяць-півтора осіннього мінімуму споживання.
Ціни 1000 Евро/1000 куб.м. на газ цілком реальні в цьому сезоні, але на не дуже тривалий термін і вдарять аони в першу чергу по Німеччині, Нідерландах та курсу євро.
Категорично не згоден! Фриці і Ганси отримують гас по прямому контракту з Гаспромом... Там ціна не більше 200 баксів.
1000 йоро будуть платити тєрпіли тіпа Польщі і України, якщо їм газу не вистарчить.
Українцям точно взимку будуть штовхати газ по 30-35 тис за тис.кубів
zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).
В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)
Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн., под жалкие, кажись 0.05% Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...
Очень даже понятен!
Сенс в тому, що давити ставку 10-річок + інших, з метою зниження вартості обслуговування боргу + також тривати вартість моргіджив на мінімально низьких рівнях *
* але це вже "лошпетам" не допомагає, всі хто міг, влізли в іпатеку, у інших грошви немає )))
З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
и плюс 50%-100% на его отопление к ценам 2020. Хотя можно гаражи/склады покупать, их отапливать не нужно
ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне
Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 вер, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.