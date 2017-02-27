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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8244824582468247>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 85
Менше 26,00
5%
4
26,00-26,50
4%
3
26,50-27,00
18%
15
27,00-27,50
52%
44
27,50-28,00
14%
12
28,00-28,50
4%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками

Строго говоря, доллар Объединенных Государств Америки - это тоже валюта союзных отношений. Союз чуть более устоявшийся, но сути это не меняет :)

В мире нет ничего вечного.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:В бетоні.

З огляду на здрожчання вугілля втричі ( viewtopic.php?f=117&t=220289&p=5291640#p5291640 - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:00

  Denik написав:
  change_pm написав:Ціна на газ скоріш за все виросте в Ойропі до 1000 ойро до листопада, що означає десь 32 тис в Україні...

В Україні прогнозують вже сніг в жовтні, якщо буде холодна зима в нашій півкулі, то...

- ціна на газ в Ойропі легко виросте до 1.5-2 тис ойро на деякий час,
- газу в Україні недостатньо закачано, вугіля також недостатньо, можливі ексцеси...
- ціна за пшоничку в 10 тис призведо до рісту внутрішних ціна на хліб, вироби з нього, вироби з м"яса,
- ціна газу в 1-1.5 куе призведе до зривного росту цін на паливо...

Висновки:
- можуть скластисть всі обставини для вистрілу інфлеца на ще +4-5%,
- можуть бути блекаути і опалення аути,
- може бути Майдан... голодно / холодний...

Ось і думайте, шо буде з курсом самої красивої в такому випадку...

Тут дійсно все залежить від погоди, яку більше ніж на 2 тижні спрогнозувати немлжливо.
Ще одним фактором цін на енергію є інтенсивність мійнінгу кріпти.
Опалювальний сезон цього року Україна пройде достатньо легко. Наразі я бачу єдине слабке місце - запаси вугілля, але попереду ще десь місяць-півтора осіннього мінімуму споживання.

Ціни 1000 Евро/1000 куб.м. на газ цілком реальні в цьому сезоні, але на не дуже тривалий термін і вдарять аони в першу чергу по Німеччині, Нідерландах та курсу євро.

Категорично не згоден! Фриці і Ганси отримують гас по прямому контракту з Гаспромом... Там ціна не більше 200 баксів.

1000 йоро будуть платити тєрпіли тіпа Польщі і України, якщо їм газу не вистарчить.

Українцям точно взимку будуть штовхати газ по 30-35 тис за тис.кубів :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:04

  RTC12 написав:
  zРадио написав: Что в свою очередь ограничивает инвестиции, несмотря на рекордно-низкую стоимость капитала и рекордно-высокую ликвидность банковских систем (которая тупо возвращается на баланс центральных банков, не работая на реальный сектор).

В общем, будет интересно - не переключайтесь (с)

Да, абсолютно непонятен смысл выкупа гос.облигаций на 80 млрд.+ 40млрд.ипотечных, когда на РЕПО в ФРС уже возвращается больше 1трлн.,
под жалкие, кажись 0.05%
Денег у банков и так под завязку, вкладывать некуда, а они ещё вливают...

Очень даже понятен!

Сенс в тому, що давити ставку 10-річок + інших, з метою зниження вартості обслуговування боргу + також тривати вартість моргіджив на мінімально низьких рівнях *

* але це вже "лошпетам" не допомагає, всі хто міг, влізли в іпатеку, у інших грошви немає )))
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:04

  Denik написав:
  Denik написав:В бетоні.

З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
и плюс 50%-100% на его отопление к ценам 2020. Хотя можно гаражи/склады покупать, их отапливать не нужно :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Категорично не згоден! Фриці і Ганси отримують гас по прямому контракту з Гаспромом... Там ціна не більше 200 баксів.

Немає такого і близько. Німці судилися за спотову прив'язку. От і досудилися...
І заплатять по повній, бо імпортують 97% від потреби, а не 30% як Україна та не можуть обирати час для імпорту.
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Нацбанк выкупил за эту неделю 159 млн долларов.
И это на росте! Как вам, а?!
https://финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-t ... nku-26-mln
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  remark написав:А евро уже не валюта?


евро валюта для спекуляций на паре евро/долл, евро/фунт, евро/франк, евро/австр или канадский доллар

надо вовремя купить и вовремя продать
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:41

ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне


Зображення

Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты :) Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 вер, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:42

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Востаннє редагувалось change_pm в Суб 04 вер, 2021 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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