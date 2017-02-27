Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 11:48
zРадио написав:
ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне
Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты
Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
оставить пункты : 1, 5, 6, 10-остальное в топку
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54
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sani_2012 написав:
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:21
Успіх написав:
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Как так ? ( наверно спрос большой )
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