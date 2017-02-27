zРадио написав:ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне
Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
zРадио написав:Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ. Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
Успіх написав:Звернення: Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!! І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо
Та причім тут це? Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую! З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!! Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!
М - менталітет! От що я хочу донести! І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують! Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все! А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!!
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Успіх написав:
Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?
Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе. Питання тут стоїть тільки в одному)) - чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))
Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) )) Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))
Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д. :
Просто це все(споживання зайвої їжі - сюди і морозиво можна віднести, і всяке печиво...) нагадує мені алкоголіка, чи курця)) - який прокурить/пробухає(а в даному випадку потратить на ЗАЙВУ їжу) туєву хучу грошей, але й далі буде ходити в подертих кросівках, потрісканих тапочках, а у ванній буде і далі висіти надламана пластикова поличка і перемотаний ізолентою сифон під умивальником, чи шланг у душі
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Успіх написав:
Faceless написав:не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться
От і нарешті ми підійшли до того, що людина просто хоче кайфанути! Нехай, навіть, це буде 1год, день, чи два...- і їй плювати, що вона могла б за ті гроші, потрачені на ЗАЙВУ їжу/бухло/куріння - наприклад, купити за 10р. КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ!!!