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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8245824682478248>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 86
Менше 26,00
5%
4
26,00-26,50
3%
3
26,50-27,00
19%
16
27,00-27,50
51%
44
27,50-28,00
14%
12
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:48

  zРадио написав:ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне


Зображення

Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты :) Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ


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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54

Арбузы по 2.99 и помидорчики по 7.00

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:56

Картоха 4.99 ( новый Украинский индекс )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:20

  sani_2012 написав:Арбузы по 2.99 и помидорчики по 7.00

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Файне місто Лева))
Кавуни - 6-6,35
Помідори - 15-18-20
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:21

  Успіх написав:Файне місто Лева)) Кавуни - 6-6,35 Помідори - 15-18-20

Как так ? ( наверно спрос большой )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:24

  sani_2012 написав:Как так ? ( наверно спрос большой )

Ну либо добре заробляете ...

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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:36

  Успіх написав:
  sani_2012 написав:Арбузы по 2.99 и помидорчики по 7.00

*Відправлено з Чату

Файне місто Лева))
Кавуни - 6-6,35
Помідори - 15-18-20

Флудерасти, перейдіть на правильну гілку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ

З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ.
Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:39

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

sani_2012
Жеремо в 2 горла! :mrgreen:

А я цю тему вже давно піднімаю)))
  Успіх написав:Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!

ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!

ДумайТЕ!©

===========

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо

Та причім тут це?
Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую!
З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!!
Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!

М - менталітет! От що я хочу донести!
І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують!
Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все!
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!!


=====
  Успіх написав:
  Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?

Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе.
Питання тут стоїть тільки в одному))
- чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))

Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) ))
Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))

Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д. :mrgreen: :


=========
  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх, щоб досягти успіху в торгівлі вивчіть що таке піраміда Маслоу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BE%D1%83

Та я це знаю))

Просто це все(споживання зайвої їжі - сюди і морозиво можна віднести, і всяке печиво...) нагадує мені алкоголіка, чи курця)) - який прокурить/пробухає(а в даному випадку потратить на ЗАЙВУ їжу) туєву хучу грошей, але й далі буде ходити в подертих кросівках, потрісканих тапочках, а у ванній буде і далі висіти надламана пластикова поличка і перемотаний ізолентою сифон під умивальником, чи шланг у душі :mrgreen:

=====

  Успіх написав:
  Faceless написав:не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться

От і нарешті ми підійшли до того, що людина просто хоче кайфанути! Нехай, навіть, це буде 1год, день, чи два...- і їй плювати, що вона могла б за ті гроші, потрачені на ЗАЙВУ їжу/бухло/куріння - наприклад, купити за 10р. КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ!!! :D

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Успіх
Долго терпел, но не выдержал
5 минут назад таки исправил
=
Автором этого сообщения является Успіх, находящийся в вашем чёрном списке.
ЧИА
 
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