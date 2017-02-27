RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8245824682478248

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 86
Менше 26,00
5%
4
26,00-26,50
3%
3
26,50-27,00
19%
16
27,00-27,50
51%
44
27,50-28,00
14%
12
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:49

  ЧИА написав:Успіх
Долго терпел, но не выдержал
5 минут назад таки исправил
=
Автором этого сообщения является Успіх, находящийся в вашем чёрном списке.

Тюююю....
А я давно всім зі слабкими нервами це раджу! :lol:
Давно пора ставити в ігнор, якщо слабкі духом пролистувати "дратівливі" повідомлення :mrgreen:

Навіщо себе так довго було мучити? :lol:
Адьйос!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:03

Успіх вас забанят за оффтоп...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8457
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:25

  vitaliian написав:Успіх вас забанят за оффтоп...

Буду лише вдячний))

А то трохи якась форумна залежність проявляється :mrgreen:
:wink:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС



Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8245824682478248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2707, 2708, 2709
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27086 7796916
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 11:54
Чукча2
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7693 6265877
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 16:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1063 1862403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:10
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.